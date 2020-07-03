Остальные десять процентов поставит Загорский трубный завод. Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей. Закупки ТБД для новых строек «Газпрома» пройдут с 30 марта 2021 года по 31 декабря 2022-го.

Политика Козак признал отсутствие прорыва на переговорах по Донбассу Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал отсутствие прогресса на встрече в Берлине представителей стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе. 553

Общество Средний семейный желаемый доход по России составил 85,7 тысяч рублей Российской семье из двух работающих взрослых и одного ребёнка требуется в среднем 85,7 тысяч рублей в месяц, что на 7,7 тысяч больше показателя прошлого года. 3,5K

Общество Испанский специалист перечислил ошибки при приготовлении яиц Пищевой технолог из Испании Марио Санчес перечислил ошибки при приготовлении яиц. Он утверждает, что они влияют на безопасность блюда.

Здоровье В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева. 49

Политика Поправки к Конституции РФ вступили в силу Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу. 5,7K

Экономика В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина. 334

Авто Chevrolet Niva получила новую приборную панель Одним из элементов будущего рестайлинга Chevrolet Niva (скоро – LADA Niva) станет новая приборная панель.

Шоу-бизнес Дочь Евгения Осина Агния вышла замуж Дочь певца Евгения Осина 18-летняя Агния вышла замуж. Короткое видео со свадьбы она выложила в своем Instagram. 2

Политика Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. 752

Происшествия Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК. 682

Происшествия Семь полицейских в Лондоне пострадали при разгоне незаконной вечеринки Семь сотрудников полиции Лондона получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм, сообщается в Twitter полиции.

Политика Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17 Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. 14

Единоборства «Смерть отца Хабиба станет для многих уроком». Роднина — об уходе Абдулманапа Нурмагомедова Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась об Абдулманапе Нурмагомедове, отце и тренере чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Общество В ПФР заявили о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги Ранее в СМИ появились многочисленные публикации о том, что эти выплаты размером в 10 тыс. руб. в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием. 31

Политика Лукашенко назвал прочные отношения с США одной из целей Белоруссии «Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов — одна из главных целей белорусской внешней политики» — говорится в поздравлении, направленном Дональду Трампу. 14

Общество В России провели более 20,7 миллиона тестов на коронавирус Более 20,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 280 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. 15