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MySLO.ru
MySLO.ru

«Газпром» выделит 13 млрд рублей на газификацию Тульской области

«Газпром» выделит 13 млрд рублей на газификацию Тульской области Фото пресс-службы правительства Тульской области. 21 августа в Туле губернатор Алексей Дюмин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газификации региона до 2025 года.В источнике
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Интерфакс

«Газпром» приступил к подписанию новых пятилетних программ с регионами

Интерфакс19 августа в 10:06
Neftegaz.ru

Тамбовская и Тульская области. Газпром продолжает обновлять программы развития газоснабжения и газификации регионов

Neftegaz.ruвчера в 09:23
ТАСС

Врио главы Чувашии предложил «Газпрому» взять на баланс газораспределительные сети региона

ТАСС20 августа в 12:49
Don24

В Ростовской области принята программа газификации до 2025 года

Don2419 августа в 10:11
REGNUM

300 населенных пунктов Тульской области подключат к газоснабжению

REGNUMвчера в 13:39
Правительство Ростовской области

Утверждена программа газификации Ростовской области до конца 2025 года

Правительство Ростовской области19 августа в 09:45
Приазовские степи

За 5 лет на газификацию населённых пунктов Ейского района было направлено почти 46 млн рублей

Приазовские степи19 августа в 03:00

Израиль нанес танковый удар в ответ на запуск ракеты из сектора Газа

Израильская армия атаковала объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск радикалами ракеты по территории страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу израильских вооруженных сил.
Газета.Ru00:55
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Бывшего заммэра Красноярска подозревают в превышении полномочий

Бывшего заместителя мэра Красноярска подозревают в превышении должностных полномочий при контроле за поставкой продуктов питания муниципальному предприятию, сообщает МУ МВД России «Красноярское».
АиФ Красноярск03:38
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