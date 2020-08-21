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MySLO.ru
MySLO.ru

«Газпром» выделит 13 млрд рублей на газификацию Тульской области

«Газпром» выделит 13 млрд рублей на газификацию Тульской области Фото пресс-службы правительства Тульской области. 21 августа в Туле губернатор Алексей Дюмин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газификации региона до 2025 года.В источнике
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ИА Красная Весна

Подписана программа газификации Тульской области до 2025 года

ИА Красная Весна14:23
REGNUM

300 населенных пунктов Тульской области подключат к газоснабжению

REGNUMвчера в 13:39
Интерфакс - Россия

В Чувашии до 2026г планируется построить 155 км газопроводов

Интерфакс - Россия20 августа в 12:28
ФАН

Врио главы Чувашии обсудил с Миллером новые источники финансирования ЖКХ

ФАНвчера в 05:41
ТАСС

Врио главы Чувашии предложил «Газпрому» взять на баланс газораспределительные сети региона

ТАСС20 августа в 12:49
Neftegaz.ru

Тамбовская и Тульская области. Газпром продолжает обновлять программы развития газоснабжения и газификации регионов

Neftegaz.ruвчера в 09:23
Интерфакс

«Газпром» приступил к подписанию новых пятилетних программ с регионами

Интерфакс19 августа в 10:06

Число планет-сирот в нашей Галактике может превосходить число звезд

Новая миссия НАСА может обнаружить, что в нашей Галактике число планет-сирот – планет, которые движутся в космическом пространстве, не обращаясь при этом вокруг какой-либо звезды – превосходит число звезд, согласно новому исследованию.
AstroNews.ru10:28

Российские космонавты на МКС выделили астронавту НАСА модуль для сна

Российские космонавты на Международной космической станции до устранения утечки на американском сегменте выделили астронавту Кристоферу Кэссиди отдельный модуль для сна и оборудовали умывальник в грузовом корабле, рассказал космонавт Иван Вагнер.
РИА Новости13:34

Стоит ли покупать Opel Astra H на вторичном рынке

Opel Astra особо часто встречается на российских дорогах и вторичном рынке в поколении H. В свое время автомобиль был достаточно популярным, его собирали сразу в двух городах: Шушарах и Калининграде.
Car.ru20 августа в 03:09

ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
РИА Новости08:25
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Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАССвчера в 12:01
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Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи разработал инструкцию по применению российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Страна Советов on-lineвчера в 11:30
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