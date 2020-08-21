«Газпром» выделит 13 млрд рублей на газификацию Тульской области
Смотрите также
Польша откроет въезд гражданам России
Лукашенко впервые за 25 лет привел армию в полную боевую готовность
Главврач омской больницы назвал основной диагноз Навального
Оппозиция Беларуси представит план по свержению Лукашенко
При крушении самолета в Южном Судане погибли 17 человек
Суд перенес заседание по делу Ефремова из-за смены адвокатов
Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator
Алла Пугачева приучает детей к работе в саду и огороде
Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса
Турция нашла 320 млрд кубометров газа в Черном море
Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц
Польша откроет въезд гражданам России
ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии
«Газпром» выделит 13 млрд рублей на газификацию Тульской области Фото пресс-службы правительства Тульской области. 21 августа в Туле губернатор Алексей Дюмин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газификации региона до 2025 года.В источнике
Подробнее о событии