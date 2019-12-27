Экономика
РИА Новости«Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов
"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, сообщил представитель российской компании. Он уточнил, что выплата состоялась в сроки, предусмотренные протоколом между двумя компаниями от 20 декабря.
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Кто может сменить Галину Волчек в «Современнике»
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Как отмечает издание speedme.ru, новую модификацию «Буханки-кемпера» дизайнеров ульяновского автозавода «UAZ Nederland» вдохновили дома на колесах, представленные на голландской выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в городе Утрехт.
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Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло до 15
Число жертв крушения пассажирского самолета Fokker-100 под Алма-Атой возросло до 15.
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу на чемпионате России.
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Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
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Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
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Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России
Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
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Обманутым дольщикам вернут деньги
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Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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Для российских Су-57 нашли покупателя
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Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
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В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом
В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
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Минфин США рассекретит основания для санкций против Дерипаски
Руководство Минфина США решило рассекретить материалы, которые стали основанием для санкций против миллиардера Олега Дерипаски.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Кино
Райан Рейнольдс подтвердил выход «Дэдпула 3»
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Армия и оружие
Танк Т-62 выдержал удар американской ракеты в Сирии
В Сирии американская противотанковая ракета попала в старый советский танк Т-62.
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Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
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Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Московский гастроэнтеролог Алексей Парамонов сообщил о заболеваниях, при которых категорически запрещено распитие спиртного даже в самых малых дозах — пишет «АиФ».
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Беременная жена Тарасова Анастасия Костенко получила травму
26 декабря Анастасия Костенко рассказала в соцсети, что получила травму руки. Что случилось, девушка не уточняет.
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РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
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«Спартак» подписал контракт с Малыхиным
Нападающий Федор Малыхин стал игроком «Спартака». О заключении контракта сообщает пресс-служба КХЛ.
Финансы
Курс валют сегодня: доллар и евро снова упали на старте торгов
В свою очередь, евро в четверг на открытии упал на 24 копейки по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 68,44 рубля.
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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Технологии
В LG создали смарт-теплицу для круглогодичного выращивания растений
Подключение к теплице происходит посредством смартфона.