Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов

"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, сообщил представитель российской компании. Он уточнил, что выплата состоялась в сроки, предусмотренные протоколом между двумя компаниями от 20 декабря.
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«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАСС11:48

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфакс11:46

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов

РИА Новости11:36

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд

Rambler News Service11:35

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

RT на русском11:36

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Lenta.ru11:37

«Газпром» выплатил $2,9 млрд Украине

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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
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