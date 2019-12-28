Экономика
ВедомостиЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
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«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфакс27 декабря в 11:46
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 13:58, Ашберн
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Как сообщает издание The Mirror, роды у британца принял доктор-трансгендер.
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