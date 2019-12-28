Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».

Политика ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян «ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.

Политика Больше 20 пленных отказались возвращаться в ДНР при обмене Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозва сообщила, что в рамках обмена пленными между Киевом и Донецком согласован обмен 87 человек на 55 соответственно.

Политика Bloomberg назвало особенности президентства Путина Основным достижением российского президента агентство Bloomberg назвало его способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете, напомнив, что США на оборону тратят в два раза больше денег, чем Россия на все сразу.

Шоу-бизнес Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину Телеведущая Алена Водонаева ответила на критику актера Ивана Охлобыстина, который назвал ее проституткой после призыва ведущей не рожать рабов для российского государства.

Хоккей Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.

Технологии Microsoft готовится ввести подписку на Windows 10 В сети появились слухи о том, что Microsoft намерена включить в будущий пакет Microsoft 365 для обычных пользователей операционную систему Windows 10.

Авто Peugeot выпустит «заряженный» 508 Sport Engineered Автомобильный бренд Peugeot сообщил о начале разработок спортивной версии Peugeot 508, которая должна поступить в свободную продажу к концу следующего года.

Общество В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м / с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Киев заявил о намерении согласовать обмен «всех на всех» в Донбассе Киев продолжит работу для согласования в рамках следующей встречи в нормандском формате обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех», заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Общество Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.