Экономика
Газета.RuЗеленский назвал большой победой выплату Газпромом $2,9 млрд Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выплата "Газпромом" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража большая победа для Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
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«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфакс27 декабря в 11:46
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