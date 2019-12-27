Экономика

РБКРБК«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
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«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБК27 декабря в 15:23

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правдавчера в 01:47

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

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Интерфакс27 декабря в 11:46

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Ведомости27 декабря в 13:12
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
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РИА Новости 27 декабря в 16:13
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В серьезном ДТП на КАД погиб водитель

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Сборная России потерпела поражение от команды США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
РИА Новости 15:33
Политика

Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:31
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На Новодевичьем кладбище завершились похороны Галины Волчек

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Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
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Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о самой холодной ночи декабря

В Московском метеобюро сообщали, что 31 декабря в столице ожидается переменчивая погода.
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США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке

Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов по объектам ливанского движения «Хезболла» в Сирии и Ираке.
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Здоровье

Медиками определены основные запреты в пище для гипертоников

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Политика

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Зеленский особо подчеркнул, что решение украинской стороны передать республикам Донбасса бывших бойцов спецподразделения "Беркут" было политическим и направленным на освобождение людей.
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Украинский футболист Яремчук: не поехал бы в «Зенит» и за €5 млн в год

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В сети появились слухи о том, что Microsoft намерена включить в будущий пакет Microsoft 365 для обычных пользователей операционную систему Windows 10.
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В Сети опубликованы изображения нового Hyundai Tucson

Известно, что компания Hyundai работает над новым поколением Tucson, и дизайнер Аксёнов Никита представил свое видение кроссовера следующей генерации через трехмерный рендеринг.
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«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии

Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
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На желтой ветке московского метро произошел сбой

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У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
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Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
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В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

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Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках

Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
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В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

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Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

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Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против "Арсенала".
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