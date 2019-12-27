Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда01:47

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Ведомостивчера в 13:12

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:48

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАССвчера в 11:48

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфаксвчера в 11:46

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ru01:59

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русскомвчера в 12:40
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:06, Ашберн
Экономика

ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
Российская газета вчера в 04:42
Политика

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром".
ТАСС 08:56
Авто

Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Автоновости дня 26 декабря в 05:53
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
Политика

Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
РИА Новости 07:40
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM вчера в 04:15
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Известия вчера в 17:25
Происшествия

В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
РИА Новости 08:08
Фигурное катание

Медведева снялась с произвольной программы чемпионата России

28 декабря, меньше чем за час до старта произвольной программы женщин на чемпионате России по фигурному катанию, громыхнула шокирующая новость: Евгения Медведева снялась и не поборется за медали турнира и попадание в сборную на главные старты.
Газета.Ru 08:41
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Коммерсантъ 07:51
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Биатлон

Биатлонистка Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»

Третье место заняла Елизавета Каплина (+30,1). Кайшева также выиграла индивидуальную гонку на 15 км на «Ижевской винтовке».
RT на русском 06:56
Гаджеты

Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700

После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Astera вчера в 06:18
Экономика

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 12 тыс. 130 рублей уже с 1 января 2020 года.
Народные новости 09:00
Армия и оружие

Черноморский флот получил корабль «Ингушетия» с ракетами «Калибр»

Корабль имеет увеличенное водоизмещение и помимо средств самообороны оснащен высокоточным оружием - новейшим ракетным комплексом большой дальности "Калибр-НК".
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Культура

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
РИА Новости вчера в 16:41
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде

РИА Новости 08:56
Армия и оружие

В России планируют ускорить гиперзвуковое оружие

RT на русском 06:57
Происшествия

Пенсионера ранили ножом в московском метро

На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Lenta.ru 05:08
Кино

На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Традиционная новогодняя комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» была отреставрирована и теперь выйдет в качестве Full HD.
ToDay News Ufa 25 декабря в 13:27
Общество

Во время ремонта в штаб-квартире MI6 пропали секретные документы

Сотрудники компании "потеряли" секретные документы, в которых описывается планировка здания.
Pravda.Ru 04:40
Авто

Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta

В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
МонаВиста вчера в 12:44
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Врачи рассказали, от каких болезней может спасти сушеная гвоздика

Медики рассказали, как всем известная приправа может стать помощником при разных заболеваниях.
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Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
РИА Новости вчера в 22:00
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

РБК 01:36
Армия и оружие

Начались госиспытания тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В

Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил о начале государственных испытаний тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В.
Инфорос 26 декабря в 07:44
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Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
РБК 03:38
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Анчелотти хочет пригласить Мертенса в «Эвертон»

Главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти лично заинтересован в переходе форварда.
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Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
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Выпущена модификация для The Witcher 3, меняющая геймплей игры

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