Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Ранее «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража по спору между компаниями, заявил журналистам представитель российской компании.
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда28 декабря в 01:47
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