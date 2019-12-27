Экономика
Lenta.ruЗеленский отреагировал на выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российским «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов украинскому «Нафтогазу» в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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Общество
Кремль прокомментировал версию о теракте в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал версию о теракте в жилом доме в Магнитогорске.
Происшествия
Житель Анапы расстрелял соседей за громкую музыку
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Экономика
Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе
Сбербанк составил список самых заметных банковских трендов 2019 г. В исследование вошли данные о состоянии банковской системы, ее регулировании, а также об ипотеке, кибератаках, депозитах и взносах Агентства страхования вкладов (АСВ).
Общество
Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск
Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет с 95 пассажирами
В Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, сообщает пресс-служба международного аэропорта Алматы.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Политика
Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Спорт
МОК допустил пересмотр дел оправданных российских спортсменов
Дела российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Олимпиадой-2018, могут быть возобновлены.
Фигурное катание
Медведева выступала на сломанных коньках на чемпионате России
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что ей пришлось выступать на сломанных коньках во время короткой программы на чемпионате России, сообщает Spоrt24.
Космос
Черные дыры меняют представление об эволюции скоплений галактик
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о заразности собак
В Роспотребнадзоре выявили опасную болезнь, которая передается человеку от собак.
Культура
Зрители выберут финалистов в шоу «Голос»
Полуфинал музыкального шоу «Голос» пройдет в прямом эфире Первого канала 27 декабря, финалистов конкурса выберут зрители с помощью голосования и наставники.
Общество
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Шоу-бизнес
Апина рассказала о здоровье Моисеева
Певица Алена Апина рассказала о том, что сейчас делает Борис Моисеев.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Происшествия
В Канзасе произошел взрыв на авиационном заводе, сообщили СМИ
Взрыв произошел на авиационном заводе в городе Уичита (штат Канзас, США), сообщает телеканал CNN.
Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Общество
Пенсионный фонд подал в суд на Николая Расторгуева
Происшествия
После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Экономика
Фонд долевого строительства принял решение по 123 проблемным домам
Решения еще по 123 проблемным домам в 16 регионах России принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.
Технологии
В России приложение карты «Мир» появится на смартфонах
В НСПК отметили, что во второй половине 2019 года вся сеть POS-терминалов на территории России будет обновлена банками и сможет принимать оплату с помощью смартфонов.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Общество
Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального
Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.