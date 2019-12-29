Экономика
РИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной
Новая газетавчера в 09:26
Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов
Комсомольская правда28 декабря в 01:47
«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфакс27 декабря в 11:46
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В Петербурге сотрудники ФСб задержали сторонников ИГИЛ*. Они уже признались: планировали теракты в новогодние праздники.
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В России посчитали число бедных
Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
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Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
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Политика
Захарова призвала ЕС отреагировать на ситуацию со Sputnik в Эстонии
«Призываем компетентные органы ЕС, в частности Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу, дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза», — заключила Захарова.
Армия и оружие
Контрактник из США погиб при ракетном обстреле военной базы в Ираке
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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о своей подготовке к поединку с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
Происшествия
СК завел дело после смертельной перестрелки в Ингушетии
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
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Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.
Культура
Пригожин заявил критикам Пугачевой о праве артиста умереть на сцене
Ранее Соседов раскритиковал возвращение на сцену «немощной» и «еле дышащей» Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова, заявив, что артисты должны выступать только в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха.
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Компания Transcend представила новую флешку JetFlash 910, которая отличается высокими показателями скорости чтения и записи.
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Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
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«Рома» желает выкупить Смоллинга у «Манчестер Юнайтед»
Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, выступающий на правах аренды за «Рому», может перебраться в Италию на постоянной основе.
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«Авангард» разгромил челябинский «Трактор»
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ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над ярославсим «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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США грозятся наказать подрядчиков «Северного потока–2» за ускорение
Ускорение строительства газопровода не входило в планы США.
Космос
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Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.