Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Комсомольская правда28 декабря в 01:47

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РБК27 декабря в 15:23

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РИА Новости27 декабря в 16:48

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ТАСС27 декабря в 11:48

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Интерфакс27 декабря в 11:46

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русском27 декабря в 12:40
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