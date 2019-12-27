Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Читать в источнике
Комментировать1494

Подробнее о событии

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда01:47

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ru01:59

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфаксвчера в 11:46

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБКвчера в 15:23

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАССвчера в 11:48

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:48

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Ведомостивчера в 13:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:25, Ашберн
Кино

Актер из сериала «Игра престолов» умер в 30 лет

Вечерняя Москва вчера в 23:39
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии согласованного текста соглашения по транзиту газа

Работа над окончательным текстом соглашения о сохранении транзита газа через Украину после 1 января 2020 года еще нет, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в Facebook.
Коммерсантъ 17:36
Общество

Путин подписал закон о поддержке самозанятых граждан

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на самозанятых граждан, участвующих в процедуре закупок госкомпаний.
ТАСС 17:08
Хоккей

Капитан Канады не снял шлем во время гимна России

Спорт-Экспресс 16:08
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
Москва 24 вчера в 07:16
Общество

Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Lenta.ru 17:07
Финансы

Нацбанк Украины купил валюту на рекордную сумму

Нацбанк Украины за текущую неделю выкупил иностранную валюту на общую сумму в 1,5 млрд. долларов. Это является рекордным показателем.
ГЛАС.RU 11:41
Шоу-бизнес

Орнелла Мути учит русский язык и хочет получить гражданство России

Актриса Орнелла Мути учит русский язык и хотела бы получить паспорт гражданина РФ.
ТАСС 10:09
Армия и оружие

Турция направит в Ливию еще восемь тысяч сирийских боевиков

ФАН 16:14
Биатлон

Биатлонистка Кайшева стала первой в спринтерской гонке в Ижевске

Аргументы и Факты 10:43
Авто

Продажи автомобилей в Петербурге упали на 3%

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:28
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости 15:17
Политика

В Крыму назвали наглостью разведывательный полет беспилотника США

Газета.Ru 14:31
Экономика

Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году

«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 03:31
Футбол

В «Монако» сменился главный тренер

Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
РБК 16:57
Автоспорт

Хэмилтон не получит рыцарское звание в 2019 году

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не будет удостоен рыцарского звания в этом году.
Sports.ru 07:15
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В компании WhatsApp начали тестировать новую функцию исчезающих сообщений в групповых чатах.
Комсомольская правда вчера в 12:07
Футбол

Английский клуб пропустил 8 голов в первом тайме и не вышел на второй

В рамках лиги Эллиник состоялось дерби между «Эбингдон Юнайтед» и «Эбингдон Таун».
Soccer.ru 15:41
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости 13:18
Общество

В банкоматы Сбербанка ввели функцию возврата забытых денег

Сбербанк внедрил в новые банкоматы функцию, которая позволит вернуть забытые деньги, что уже позволило сократить число подобных случаев на 30%.Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу банка.
Газета.Ru 01:55
Фигурное катание

Тутберидзе прервала пресс-конференцию на Чемпионате России

Спорт день за днем 11:20
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Известия 14:37
Общество

В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.
BFM.ru 26 декабря в 07:33
Происшествия

Рекордное количество массовых убийств произошло в США в 2019 году

Массовые убийства, жертвами которых становились четверо или более человек, происходили в США в 2019 году 41 раз.
News.ru 16:36
Единоборства

Определилась дата боя Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова

Стала известна дата следующего боя российского бойца Александра Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 14:25
Технологии

VR-перчатки Teslasuit позволят чувствовать виртуальные объекты

News.ru вчера в 02:25
Хоккей

МЧМ-2020 по хоккею: результаты матчей 27 декабря

В стартовом матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4. Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России.
Спорт-Экспресс вчера в 00:30
Космос

Фосфин в атмосферах планет указывает на наличие анаэробной жизни

Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.
Полит.ру вчера в 03:30
Футбол

Нападающий Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»

Футбольный клуб из Казани «Рубин» подписал контракт с 20-летним форвардом Иваном Игнатьевым, который ранее выступал за «Краснодар».
Телеканал 360° 03:33
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Как работают Яндекс.Новости?
Газовый конфликт России и УкраиныБольше новостей по теме
Главное