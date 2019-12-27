Экономика

РБКРБК«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Читать в источнике
Комментировать1494

Подробнее о событии

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда01:47

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАССвчера в 11:48

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:48

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБКвчера в 15:23

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ru01:59

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфаксвчера в 11:46

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Ведомостивчера в 13:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:16, Ашберн
Хоккей

МЧМ-2020. В группе России все пять команд набрали 3 очка после 2 матчей

Сборная России разгромила команду Канады (6:0) в матче МЧМ-2020.
Sports.ru 15:29
Армия и оружие

Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии

Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ.
OAnews 03:18
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Известия 17:07
Общество

Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Lenta.ru 17:07
Политика

В ДНР сообщили об обмене пленными с Киевом 29 декабря

Rambler News Service 02:36
Армия и оружие

Боевики атаковали сирийскую армию в Идлибе

Террористы два раза атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщил 28 декабря руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Известия 14:51
Гаджеты

Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold

Ferra 26 декабря в 12:08
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости 13:18
Музыка

Лидер Rammstein выпустил новый клип

Клип снят на песню из нового альбома F & M. На этот раз видеорядом обзавелся кабацкий шансон Ach so gern.
Inc-news.ru 09:48
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Известия 14:37
Кино

Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту»

Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".
Московский Комсомолец 03:18
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта

В субботу, 28 декабря, в своем официальном аккаунте в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию порванного грудного импланта.
Gazeta.SPb 12:28
Экономика

Правительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО

Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Российская газета вчера в 20:40
Культура

Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова

Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
Super.ru 07:03
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
Футбол

«Вест Хэм» объявил об увольнении Мануэля Пеллегрини

Мануэль Пеллегрини покинул пост главного тренера «Вест Хэм Юнайтед». Об увольнении наставника сообщила пресс-служба «молотобойцев».
Bookmaker-ratings.ru 16:22
Общество

Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
РИА Новости 12:49
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей".
Piter.tv 06:31
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета вчера в 13:51
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии согласованного текста соглашения по транзиту газа

Работа над окончательным текстом соглашения о сохранении транзита газа через Украину после 1 января 2020 года еще нет, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в Facebook.
Коммерсантъ 17:36
Общество

Американский кардиолог обвинил Apple в использовании его технологии

Доктор Джозеф Визел из Университета Нью-Йорка подал иск о нарушении компанией Apple его запатентованного метода обнаружения нерегулярного сердечного ритма.
News.ru 00:39
Кино

Актёры фильма «Скайуокер. Восход»: «Звёздным войнам» нужен «перерыв»

Джон Бойега согласился с коллегой, добавив, что считает это важным для франшизы, поскольку сейчас существует чрезвычайно много вариантов дальнейшего развития событий.
REGNUM 26 декабря в 22:44
Кино

Актер из сериала «Игра престолов» умер в 30 лет

Американский актер Эндрю Данбар скончался в своем доме в Белфасте (Северная Ирландия) в канун Рождества, 24 декабря.
Вечерняя Москва вчера в 23:39
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В компании WhatsApp начали тестировать новую функцию исчезающих сообщений в групповых чатах.
Комсомольская правда вчера в 12:07
Футбол

Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»

Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
РИА Новости 16:04
Шоу-бизнес

Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»

Суть событий вчера в 01:29
Экономика

Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году

«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 03:31
Спорт

Устюгов победил в масс-старте свободным стилем в гонке «Тур де Ски»

Известия 09:13
Здоровье

Красноярские ученые предложили подкормить коров новогодними елками

Красноярские ученые предлагают вместо синтетического прикорма добавлять в корм домашнему скоту муку из хвои, пишет «Наука в Сибири».
7 канал Красноярск 26 декабря в 03:57
Общество

Президент Эстонии призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
РИА Новости 17:03
Как работают Яндекс.Новости?
Газовый конфликт России и УкраиныБольше новостей по теме
Главное