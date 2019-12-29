Российская компания "Газпром" заплатила "Нафтогазу Украины" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Таким образом, Россия исполнила договоренности, которые были достигнуты 20 декабря в Минске.

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Общество В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».

Общество В России могут объединить все гражданские самолёты под единым брендом Слюсарь отметил, что единая линейка под единым названием самолётов практикуется на рынке гражданской авиации и позволяет «аккумулировать инвестиции в один бренд, а не рассеивать их по многим направлениям».

Экономика Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы «Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.

Общество Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".

Политика Игорь Кобзев назначил еще двух руководителей областных ведомств 30 декабря на оперативном совещании в правительстве врио губернатора Игорь Кобзев назначил министров здравоохранения, молодежной политики и руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.

Шоу-бизнес 38-летнюю Анну Курникову заподозрили в новой беременности Стоит отметить, что несколько месяцев в Сети появились слухи о свадьбе Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса — в Instagram-профиле 38-летней красавицы-блондинки поменялась подпись на Anna Kournikova Iglesias.

Происшествия В МВД Казахстана рассказали о расследовании авиакатастрофы в Алма-Ате Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.