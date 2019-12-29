Экономика

ТВ ЦентрТВ Центр«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд

Российская компания "Газпром" заплатила "Нафтогазу Украины" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Таким образом, Россия исполнила договоренности, которые были достигнуты 20 декабря в Минске.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:11, Ашберн
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