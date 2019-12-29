Экономика
ТВ Центр«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд
Российская компания "Газпром" заплатила "Нафтогазу Украины" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Таким образом, Россия исполнила договоренности, которые были достигнуты 20 декабря в Минске.
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Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной
Новая газетавчера в 09:26
Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов
Комсомольская правда28 декабря в 01:47
«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфакс27 декабря в 11:46
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