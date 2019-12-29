Экономика

Rambler News ServiceRambler News Service«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд

«Газпром» обязался выплатить «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, при этом «Нафтогаз» и Антимонопольный комитет Украины должны отказаться от других претензий к российской компании.
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Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной

Новая газетавчера в 09:26

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфакс27 декабря в 11:46

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новости27 декабря в 16:48

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБК27 декабря в 15:23

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАСС27 декабря в 11:48

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда28 декабря в 01:47

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русском27 декабря в 12:40
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Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Хоккей

Сборная США обыграла команду Чехии в матче молодежного чемпионата мира

Третье место занимают чехи (4), четвертое – россияне (3), пятое – немцы (3). В заключительном матче турнира Чехия во вторник, 31 декабря, сыграет с Канадой, Россия встретится с Германией.
Вести.Ru 16:10
Шоу-бизнес

Наследство Галины Волчек оценено в 50 миллионов рублей

Согласно декларации за прошлый год, Волчек заработала почти 16 миллионов рублей.
Радио Комсомольская правда вчера в 19:07
Политика

Песков раскрыл роль Путина в обмене пленными в Донбассе

Дмитрий Песков рассказал о роли, которую сыграл Владимир Путин в обмене пленными, произошедшем между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Актуальные Новости 06:21
Политика

Пушков сравнил позицию Киева по газу с «домиком Ниф-Нифа»

Ранее, 27 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию об энергетической зависимости от России из-за реализации газопровода «Северный поток – 2». По его мнению, трубопроводы могут стать пустыми, если Россия не захочет поставлять газ, в то время как Киев гарантирует поставки газа по своим газопроводам.
Известия 11:59
Политика

Россия и Украина подписали новый контракт на транзит газа

Новый контракт предполагает бронирование мощностей для транзита 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021—2024 годах.
Евразия Daily 16:30
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали в больницу

Артистка уточнила, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
Живая Кубань вчера в 23:26
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 05:37
Политика

Санкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год

США опоздали на год с введением санкций против газопровода «Северный поток-2» и уже не смогут помешать его строительству, считает американское издание Forbes.
Lenta.ru 16:41
Общество

МИД РФ устроит вечеринку в стиле «Великого Гэтсби»

Газета.Ru 09:40
Происшествия

Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске

Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Известия 12:16
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 07:44
Общество

В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе

В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Радио Комсомольская правда 10:47
Общество

ВЦИОМ: 51% россиян уверены в завтрашнем дне

Среди россиян, которым исполнилось 18 лет, каждый второй (51%) уверен в завтрашнем дне, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Телеканал 360° 13:14
Экономика

В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Lenta.ru 08:54
Наука

Рыбная диета не спасала инуитов от развития атеросклероза

Pravda.Ru 10:05
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым.
Российская газета 05:09
Армия и оружие

Последняя ракета-носитель Рокот выводит российские спутники на орбиту

Ракета-носитель на базе российской баллистической ракеты РС-18, запустила в космос три спутника связи "Гонец-М" с космодрома Плесецк на севере России.
AstroNews.ru 28 декабря в 12:11
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

РИА Новости 16:14
Гаджеты

В Samsung научили смартфоны распознавать имитацию набора текста

Сканер, разработанный в C-Lab, использует специальный маркер и датчик, которые отслеживают движение пальцев и переводят полученную информацию в текст на экране смартфона.
Astera вчера в 16:59
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru вчера в 08:30
Технологии

Кардиолог подал в суд на Apple за плагиат

Врач-кардиолог из Нью-Йорка Джозеф Визел обвинил компанию Apple в использовании запатентованного им метода отслеживания сердцебиения.
Свободная Пресса 28 декабря в 01:52
Шоу-бизнес

Обнаженная Светлана Лобода снялась в новом видеоклипе

Популярная певица Светлана Лобода разместила на своей странице в Instagram премьерный показ видеоклипа, в котором она снялась в разных ракурсах, в том числе - полностью обнаженной.
Территория новостей 15:03
Политика

Глава МИД Словакии отметил ключевую роль РФ в безопасности Европы

Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что Россия является одним из ключевых государств ОБСЕ, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 15:47
Происшествия

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Погорелов погиб в ДТП

RT на русском 11:02
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Потрясающий снимок спиральной галактики

Европейское космическое агенство опубликовало потрясающее изображение галактики NGC 4455, находящейся в северном созвездии Волосы Вероники (такое название созвездие получило в четь Береники (Вероники) — жены египетского царя Птолемея III Эвергета, которая, согласно преданию, отрезала свои волосы и поместила их в храме Афродиты, тем самым благодаря ее за дарованную мужу победу над сирийцами).
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Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
RT на русском 10:47
Авто

В Турции разработали собственный автомобиль

Реджеп Тайип Эрдоган лично презентовал журналистам прототип первого автомобиля, разработанного в Турции.
Motor 28 декабря в 02:00
Политика

Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о лишении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".
РИА Новости 07:47
Авто

Kia Seltos успешно прошел краш-тест ANCAP

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