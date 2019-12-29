Экономика
Rambler News Service«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд
«Газпром» обязался выплатить «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, при этом «Нафтогаз» и Антимонопольный комитет Украины должны отказаться от других претензий к российской компании.
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Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной
Новая газетавчера в 09:26
«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфакс27 декабря в 11:46
Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов
Комсомольская правда28 декабря в 01:47
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Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Хоккей
Сборная США обыграла команду Чехии в матче молодежного чемпионата мира
Третье место занимают чехи (4), четвертое – россияне (3), пятое – немцы (3). В заключительном матче турнира Чехия во вторник, 31 декабря, сыграет с Канадой, Россия встретится с Германией.
Шоу-бизнес
Наследство Галины Волчек оценено в 50 миллионов рублей
Согласно декларации за прошлый год, Волчек заработала почти 16 миллионов рублей.
Политика
Песков раскрыл роль Путина в обмене пленными в Донбассе
Дмитрий Песков рассказал о роли, которую сыграл Владимир Путин в обмене пленными, произошедшем между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Политика
Пушков сравнил позицию Киева по газу с «домиком Ниф-Нифа»
Ранее, 27 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию об энергетической зависимости от России из-за реализации газопровода «Северный поток – 2». По его мнению, трубопроводы могут стать пустыми, если Россия не захочет поставлять газ, в то время как Киев гарантирует поставки газа по своим газопроводам.
Политика
Россия и Украина подписали новый контракт на транзит газа
Новый контракт предполагает бронирование мощностей для транзита 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021—2024 годах.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали в больницу
Артистка уточнила, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год
США опоздали на год с введением санкций против газопровода «Северный поток-2» и уже не смогут помешать его строительству, считает американское издание Forbes.
Общество
МИД РФ устроит вечеринку в стиле «Великого Гэтсби»
Происшествия
Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске
Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Общество
В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе
В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Общество
ВЦИОМ: 51% россиян уверены в завтрашнем дне
Среди россиян, которым исполнилось 18 лет, каждый второй (51%) уверен в завтрашнем дне, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Экономика
В России посчитали число бедных
Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым.
Армия и оружие
Последняя ракета-носитель Рокот выводит российские спутники на орбиту
Ракета-носитель на базе российской баллистической ракеты РС-18, запустила в космос три спутника связи "Гонец-М" с космодрома Плесецк на севере России.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Гаджеты
В Samsung научили смартфоны распознавать имитацию набора текста
Сканер, разработанный в C-Lab, использует специальный маркер и датчик, которые отслеживают движение пальцев и переводят полученную информацию в текст на экране смартфона.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Технологии
Кардиолог подал в суд на Apple за плагиат
Врач-кардиолог из Нью-Йорка Джозеф Визел обвинил компанию Apple в использовании запатентованного им метода отслеживания сердцебиения.
Шоу-бизнес
Обнаженная Светлана Лобода снялась в новом видеоклипе
Популярная певица Светлана Лобода разместила на своей странице в Instagram премьерный показ видеоклипа, в котором она снялась в разных ракурсах, в том числе - полностью обнаженной.
Политика
Глава МИД Словакии отметил ключевую роль РФ в безопасности Европы
Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что Россия является одним из ключевых государств ОБСЕ, передает ТАСС.
Космос
Потрясающий снимок спиральной галактики
Европейское космическое агенство опубликовало потрясающее изображение галактики NGC 4455, находящейся в северном созвездии Волосы Вероники (такое название созвездие получило в четь Береники (Вероники) — жены египетского царя Птолемея III Эвергета, которая, согласно преданию, отрезала свои волосы и поместила их в храме Афродиты, тем самым благодаря ее за дарованную мужу победу над сирийцами).
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Авто
В Турции разработали собственный автомобиль
Реджеп Тайип Эрдоган лично презентовал журналистам прототип первого автомобиля, разработанного в Турции.
Политика
Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о лишении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".
Авто