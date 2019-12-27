Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда01:47

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:48

Зеленский отреагировал на выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов

Lenta.ruвчера в 12:54

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАССвчера в 11:48

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфаксвчера в 11:46

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБКвчера в 15:23

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русскомвчера в 12:40
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:36, Ашберн
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Президент России подписал закон о возвращении «курилок» в аэропорты

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Александра Трусова не смогла показать пять четверных прыжков, которые заявила в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.
Российская газета 10:12
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Россия начала серийное производство комплекса с блоком «Авангард»

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Pininfarina показала новые гоночные шлемы

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Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
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Президент подписал закон о виноградарстве и виноделии

Президент Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России, который вступит в силу с 1 июля 2020 года.
Российская газета 10:20
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром".
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Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
РИА Новости вчера в 16:41
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Президент Черногории подписал закон, расколовший общество

Законопроект о свободе вероисповедания, принятый накануне в Черногории, подписан президентом Джукановичем, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 09:18
Армия и оружие

В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами»

Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», оснащенный универсальным ракетным комплексом «Калибр», вошел в состав Черноморского флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
РБК 09:21
Общество

Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили

Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Газета.Ru 06:39
Культура

Имя, предыстория и легендарное оружие: главные откровения финала «Мандалорца»

Педро Паскаль не соврал насчёт имени — героя действительно зовут Дин Джарин.
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Кино

Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту»

Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".
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Наука

Рост кислотности Мирового океана может лишить акул чешуи

Международная группа специалистов из Германии и ЮАР провели исследование и пришли к выводу, что акулы могут лишиться чешуи из-за повышения уровни кислотности океана.
NewInform вчера в 10:47
Экономика

На Украине подсчитали потери от российских санкций

Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
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Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Общество

Росстат впервые учёл пенсионную реформу в демографическом прогнозе

Росстат впервые учёл повышение пенсионного возраста в РФ в прогнозе демографической нагрузки до 2035 года.
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Спорт

Российский лыжник выиграл стартовый этап «Тур де Ски»

РБК 09:18
Происшествия

Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить

Lenta.ru 04:59
Общество

Радикалы устроили беспорядки на акции «желтых жилетов» в Париже

Радикально настроенная молодёжь в чёрных одеждах, скрывающая лица под масками, устроила беспорядки в ходе акции протеста в Париже, полиция применяет слезоточивый газ для усмирения толпы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:48
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Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым

Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
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В Казахстане разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
РИА Новости 26 декабря в 23:05
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Соблюдение простых правил поможет сбросить вес в кратчайшие сроки и сохранить здоровье.
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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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Развитие военной инфраструктуры набрало темп в Арктике — Шойгу

«Набрали хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике», — сказал Шойгу.
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Футбол

Мане: «„Ливерпуль“ извлек урок из упущенного чемпионства»

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ:Когда проигрываешь в борьбе за чемпионство, то это психологически трудно, поэтому мы сейчас постоянно сконцентрированы.В нынешнем сезоне мы выступаем лучше, чем в прошлом.
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В среднем повышение рекомендованных розничных цен на весь модельный ряд составит 2,3%. По данным издания, больше всего подорожает седан Lada Vesta на 3,8% до 629,9 тыс. рублей.
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При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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