Экономика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
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