Экономика
Lenta.ru«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
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Эксперты Engadget составили список технических провалов 2019 года
Интернет-портал Engadget составил перечень технических провалов 2019 года.
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Посол России в Польше был вызван в польский МИД
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
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В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
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На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
Происшествия
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Общество
В Одессе освободили из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
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В Самаре появилась первая в регионе академия футбола высшей категории
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Общество
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Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
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Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, рассказал, что думает о возможной потере одного из титулов.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
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Компания Oppo представила 5G-смартфон Oppo Reno 3 Pro
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На Украине рассказали об импорте картофеля из Африки
Глава Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что Украина сильно зависит от импорта сельскохозяйтсвенной продукции и в частности вынуждена импортировать картофель из африканских стран.
Происшествия
На Гавайях нашли тела шести погибших людей при крушении вертолета
Спасатели обнаружили тела шести человек, погибших при крушении вертолета на Гавайях.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
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Музыка
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Серегей Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
Футбол
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Общество
Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Комментируя призывы Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести «опеределенный ценз» на должность ведущих, чтобы оградить общественность от «дам с пониженной социальной ответственностью».