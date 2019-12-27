Экономика

REGNUMREGNUMЗеленский назвал «ещё одной победой» выплату Газпрома Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российской компанией «Газпром» $2,9 млрд украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.
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Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новости16:48

СМИ: топ-менеджеры «Нафтогаза» получат $25 млн премиальных «за победу» над «Газпромом»

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«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

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Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русском12:40
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
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По словам Боярского, Лариса разрывается между театром и семьей, поэтому он старается ей во всем помогать: "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах".
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Новак назвал срок, за который Россия сама достроит «Северный поток-2»

У России есть возможность достроить газопровод "Северный поток-2" в течение нескольких месяцев, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Вестник Кавказа вчера в 05:31
Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.
ФедералПресс 24 декабря в 17:08
Армия и оружие

Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Вести.Ru 18:14
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Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
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Церкви Черногории протестуют против закона о свободе вероисповедания

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Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
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В Москве мужчина с ножом ворвался в монастырь

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В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:43
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Бывший главный исполнительный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук рассказал комическую историю о том, как команда чуть не купила капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает The Athletic.
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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
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Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
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ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
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Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Ритейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году

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В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство - зарубежный препарат «Онкаспар».
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На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
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Переговоры России и Украины по газу начались в Вене

В Вене (Австрия) стартовали переговоры между Россией и Украиной по газу, передает ТАСС в четверг, 26 декабря.
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Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального

Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
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