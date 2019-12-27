Экономика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
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«Да, Украина получила $2,918 млрд от «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитража», — написал
 на своей странице в сети Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
РБК11:41

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RT на русском11:36

«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

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