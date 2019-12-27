Экономика
Lenta.ru«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
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Происшествия
На Ямале произошёл пожар на буровой установке
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан обдумывает, как нужно отреагировать на позицию МИД России по поводу введения в Польше Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.
Гаджеты
Назван самый покупаемый в России смартфон
Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
Экономика
Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Политика
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»
Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Хоккей
«Сочи» обменял Назаревича в СКА
«Сочи» и СКА совершили обмен, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Шоу-бизнес
Кудрявцеву навестил в больнице Лазарев
После операции телеведущая ведет сторис из больницы и показывает, как ее в палате навещают друзья.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Спорт
РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила слухи о разводе с Иваном Телегиным
В 2016 году популярная певица Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. 21 января 2017 года у пары родилась дочка Таисия.
Политика
Глава МИД Украины заявил об отказе ФРГ в предоставлении военной помощи
Власти Германии отказали Украине в предоставлении военной помощи.
Футбол
Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов
Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Авто
В Турции дебютировал новый автомобильный бренд
Как сообщили, в разработке стиля участвовало ателье Pininfarina и при формировании стиля бренда в учет брали турецкие национальные традиции.
Политика
Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса
Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Футбол
Егоров покинет пост главы департамента судейства РФС
Александр Егоров в ближайшее время покинет пост главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Транспорт
Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней
Армия и оружие
Швеция увеличила расходы на армию под предлогом защиты от России
В последнее время в Швеции наблюдается активный рост военного бюджета.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Футбол
Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Политика
Захарова не исключила ярких пиар-акций от США из-за выборов президента
Новый 2020 год в международной политике пройдет под вывеской президентских выборов США, в связи с этим возможны яркие пиар-акции со стороны Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в передаче "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".