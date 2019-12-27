Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Политика Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы Президент Чехии Милош Земан обдумывает, как нужно отреагировать на позицию МИД России по поводу введения в Польше Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.

Гаджеты Назван самый покупаемый в России смартфон Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.

Экономика Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.

Шоу-бизнес Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки» Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".

Шоу-бизнес Кудрявцеву навестил в больнице Лазарев После операции телеведущая ведет сторис из больницы и показывает, как ее в палате навещают друзья.

Шоу-бизнес Пелагея подтвердила слухи о разводе с Иваном Телегиным В 2016 году популярная певица Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. 21 января 2017 года у пары родилась дочка Таисия.

Футбол Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.

Авто В Турции дебютировал новый автомобильный бренд Как сообщили, в разработке стиля участвовало ателье Pininfarina и при формировании стиля бренда в учет брали турецкие национальные традиции.

Политика Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Гаджеты Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.

Футбол Егоров покинет пост главы департамента судейства РФС Александр Егоров в ближайшее время покинет пост главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.