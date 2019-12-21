Политика
РБККиев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту
«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.
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Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
Общество
Ремонт в петербургской больнице имени Боткина начнут в 2021 году
Ремонт в Санкт-Петербургской клинической инфекционной больнице имени Боткина планируется начать в 2021 году, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов, который после пресс-конференции президента РФ выехал в больницу на встречу с главным врачом Алексеем Яковлевым.
Общество
В Волгограде открыли памятник Сталину
Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Политика
МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов
Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Общество
Снимали даже в раздевалках: в спортклубе Порошенко нашли систему тотальной слежки
После обысков в спортклубе была обнаружена система тотальной слежки и видеофиксации.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержку выхода нового «Аватара»
Американский режиссёр Джеймс Кэмерон объяснил, почему задерживается выход продолжения его фильма «Аватар».
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет
ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Происшествия
Движение по трассе «Скандинавия» восстановлено после ДТП
Движение по трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области восстановлено.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
Футбол
«Бока Хуниорс» может приобрести нападающего «Спартака» Понсе
Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» летом 2019 года. В этом сезоне форвард провел за «красно-белых» 22 матча, в которых забил семь голов.
Происшествия
Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Политика
Помпео и глава МИД Германии обсудили ситуацию с «СП-2»
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Биатлон
Смешанная эстафета на Кубке IBU отменена из-за проблем с освещением
Общество
Представитель Акимова: решение о снижении нештрафуемого порога скорости не принято
Правкомиссия по безопасности дорожного движения не принимала решения о снижении нештрафуемого порога скорости, сообщил журналистам представитель вице-премьера Максима Акимова.
Здоровье
Спасти рядового гипертоника. Как избежать инфаркта?
Рассказывает замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.
Космос
Почему новейший американский космический корабль не долетел до МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС. Об этом сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в ходе пресс-конференции.
Здоровье
Врачи назвали три продукта, защищающих от рака
Врачи назвали три продукта, которые наиболее полезны для поддержания здоровой функции клеток, что как известно, один из принципов профилактики рака.
Музыка
Мэрайя Кэри записала новый клип на All I Want For Christmas Is You
Певица Мэрайя Кэри выпустила новый клип на свой рождественский хит All I Want For Christmas Is You, отпраздновавший на днях 25-летие.
Биатлон
Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
Футбол
Умер экс-вратарь сборной СССР по футболу Юрий Пшеничников
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
Названы причины пожара в колледже Одессы
Политика
Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».