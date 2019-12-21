Политика

РБКРБККиев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту

«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.
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Россия и Украина после долгих переговоров смогли прийти к соглашению о выплате долгов «Газпрома»

Эхо Москвы05:00

Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту

РБКвчера в 18:17

Помощник Зеленского заявил, что «Газпром» выплатит Украине $3 млрд

ТАССвчера в 15:45

«Газпром» согласился отдать долг «Нафтогазу»

Lenta.ruвчера в 16:01

Помощник Зеленского заявил, что Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Коммерсантъвчера в 15:49

В офисе Зеленского заявили, что Россия выплатит $3 млрд «Нафтогазу»

RT на русскомвчера в 16:18

Киев заявил, что Россия выплатит «Нафтогазу» три миллиарда долларов

РИА Новостивчера в 15:36
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Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
ТАСС 08:12
Общество

Ремонт в петербургской больнице имени Боткина начнут в 2021 году

Ремонт в Санкт-Петербургской клинической инфекционной больнице имени Боткина планируется начать в 2021 году, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов, который после пресс-конференции президента РФ выехал в больницу на встречу с главным врачом Алексеем Яковлевым.
Российская газета 19 декабря в 11:27
Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
ТАСС вчера в 07:40
Шоу-бизнес

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Вокруг ТВ 19 декабря в 05:41
Политика

МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.
Известия 07:39
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Общество

Снимали даже в раздевалках: в спортклубе Порошенко нашли систему тотальной слежки

После обысков в спортклубе была обнаружена система тотальной слежки и видеофиксации.
Rusvesna.su 07:49
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки вчера в 15:11
Экономика

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
RT на русском вчера в 15:25
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержку выхода нового «Аватара»

Американский режиссёр Джеймс Кэмерон объяснил, почему задерживается выход продолжения его фильма «Аватар».
News.ru вчера в 07:03
Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет

ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.
ТАСС 04:47
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Lenta.ru 02:57
Происшествия

Движение по трассе «Скандинавия» восстановлено после ДТП

Движение по трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области восстановлено.
Известия 07:30
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
RT на русском вчера в 01:16
Футбол

«Бока Хуниорс» может приобрести нападающего «Спартака» Понсе

Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» летом 2019 года. В этом сезоне форвард провел за «красно-белых» 22 матча, в которых забил семь голов.
Metaratings 08:25
Происшествия

Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 10:30
Политика

Помпео и глава МИД Германии обсудили ситуацию с «СП-2»

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Аргументы и Факты вчера в 18:47
Биатлон

Смешанная эстафета на Кубке IBU отменена из-за проблем с освещением

Спорт-Экспресс 08:21
Общество

Представитель Акимова: решение о снижении нештрафуемого порога скорости не принято

Правкомиссия по безопасности дорожного движения не принимала решения о снижении нештрафуемого порога скорости, сообщил журналистам представитель вице-премьера Максима Акимова.
ТАСС 07:21
Здоровье

Спасти рядового гипертоника. Как избежать инфаркта?

Рассказывает замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.
Аргументы и Факты вчера в 16:09
Космос

Почему новейший американский космический корабль не долетел до МКС

Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС. Об этом сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в ходе пресс-конференции.
Московский Комсомолец вчера в 13:25
Здоровье

Врачи назвали три продукта, защищающих от рака

Врачи назвали три продукта, которые наиболее полезны для поддержания здоровой функции клеток, что как известно, один из принципов профилактики рака.
АМИТЕЛ 06:05
Музыка

Мэрайя Кэри записала новый клип на All I Want For Christmas Is You

Певица Мэрайя Кэри выпустила новый клип на свой рождественский хит All I Want For Christmas Is You, отпраздновавший на днях 25-летие.
Газета.Ru вчера в 09:02
Биатлон

Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
REGNUM 07:48
Футбол

Умер экс-вратарь сборной СССР по футболу Юрий Пшеничников

REGNUM вчера в 14:57
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 06:03
Происшествия

Названы причины пожара в колледже Одессы

Газета.Ru 04:22
Политика

Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
News.ru вчера в 09:47
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ 18 декабря в 12:20
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