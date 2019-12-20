Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости". Отмечается, что эта договоренность была достигнута в Минске на переговорах о транзите газа.

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Спорт СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории «Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

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