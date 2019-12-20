Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости". Отмечается, что эта договоренность была достигнута в Минске на переговорах о транзите газа.
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