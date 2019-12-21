Политика
BFM.ru«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
На прошедших в Минске переговорах о транзите газа российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» 3 млрд долларов, присужденных Стокгольмским арбитражным судом. Об этом сообщил телеканалу «Громадське» помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает РИА Новости.
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Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
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В Киеве отреагировали на запуск поездов в Крым и визит Путина
В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин дал старт движению поездов по железнодорожной части Крымского моста.
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Медики рассказали о симптомах, сигнализирующих об образовании тромбов в организме — главным признаком наличия кровяных сгустков являются голубоватый или красноватый оттенок кожи, а также отеки на руках и ногах.
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Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
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Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь Росляков скончался в больнице после жестокого избиения.
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В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
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Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски»
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Политика
Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
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Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
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Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.
Политика
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Политика
Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что он ошибался в своем мнении насчет отношений с российской стороной, пишет Spectator.
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Сирийские военные отразили израильскую ракетную атаку
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Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у главы кабмина РФ.
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов.
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В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе
В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
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«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года
Известно, что в этом году традиционно рейтинг главных фильмов, сериалов и персон киноиндустрии портал составлял на основе оценок российских зрителей.
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Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
Происшествия
В Белоруссии задержали бежавших в Европу «за лучшей жизнью» россиян
В Белоруссии пограничники дважды пресекли попытки нарушения государственной границы, задержав россиян, бежавших в Европу.
Общество
Кот Мостик в обед встретит первый поезд на Крымском мосту
Главный «инспектор» строительства Крымского моста рыжий кот Мостик встретит первый железнодорожный состав на объекте уже в обед.
Экономика
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году
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Sport24: «Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном
Рагнар Сигурдссон / фото: БИЗНЕС Online Ростовский клуб договорился с центральным защитником из Исландии о расторжении контракта по соглашению сторон.