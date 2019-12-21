Политика

BFM.ruBFM.ru«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

На прошедших в Минске переговорах о транзите газа российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» 3 млрд долларов, присужденных Стокгольмским арбитражным судом. Об этом сообщил телеканалу «Громадське» помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает РИА Новости.
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