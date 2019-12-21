Энергетика
ВедомостиМиллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину
Новый контракт на транзит газа будет подписан на пять лет. «Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
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«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной
Rambler News Serviceвчера в 06:27
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Движение на «Скандинавии» после смертельного ДТП восстановили
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Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Энергетика
СМИ: Украинские компании подписали контракт с «Газпромом»
Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом" на поставки газа с 1 января 2020 года, сообщает Liga.net со ссылкой на информированные источники на нефтегазовом рынке.
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Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
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Медик назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника
Медицинский эксперт из Австралии определила и назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника в организме человека, сообщает авторитетное издание The Daily Mail.
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МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
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ЦСКА сыграет с «Норшелланом» на сборе в Испании
«Норшеллан» проведет два сбора — в Гане и в Испании. ЦСКА выйдет из отпуска 14 января, после чего отправится в Испанию.
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Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Происшествия
Один человек погиб в результате аварии на МКАД
Один человек погиб в результате аварии на МКАД, еще двое пострадали.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Происшествия
В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода
«При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого четырёхэтажного здания размером 12 на семь метров на территории комбикормового завода произошло его обрушение», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".
Политика
В Хорватии начались выборы президента страны
Выборы президента начались в Хорватии. По всей стране открылись избирательные участки, передает РИА Новости.
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Футбол
«Ливерпуль» впервые выиграл клубный чемпионат мира
Добавим, что "Ливерпуль" впервые в истории стал победителем клубного чемпионата мира.
Происшествия
Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Биатлон
Гросс: не понимаю кадровых решений в сборной России по биатлону
Тренер сборной Австрии по биатлону Рико Гросс высказал мнение о кадровых решениях в национальной команде России.
Происшествия
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана
Происшествия
В Архангельской области произошел пожар в доме престарелых
К ликвидации пожара привлекались 13 человек и пять единиц техники.
Наука
В Китае работают над «искусственным Солнцем»
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Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Политика
Все избирательные участки открылись на выборах мэра Абакана
Футбол
Игонин: судьи провалились в первой части чемпионата России
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Алексей Игонин высказался о судействе в первой части сезона чемпионата России.
Общество
Okko запустит платформу для вертикальных сериалов
Онлайн-кинотеатр Okko запустит платформу Okko.Move, где можно будет смотреть фильмы и сериалы, снятые в вертикальном формате, сообщает РБК со ссылкой на представителя видеоэкосистемы.
Политика
На Кубе впервые с 1976 года назначен премьер-министр
В феврале 2019 года в результате референдума была принята новая конституция Кубы, которая, в частности, вводит должности президента и премьер-министра.
Политика
Spiegel: ФСБ России передавала Германии данные по Хангошвили
Представитель ФСБ передал в 2012 году Федеральному ведомству по уголовным делам (БКА) список с именами 19 террористов, среди которых был Зелимхан Хангошвили, убитый в Германии в августе, сообщает в субботу журнал Spiegel.