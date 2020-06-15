Энергетика
Русская Планета«Газпром» выплатит Польше 1,5 млрд долларов за газ
Российская сторона согласовала срок возврата переплаты до 1 июля текущего года. В настоящее время PGNiG ожидает возмещения переплаты «Газпромом» в размере 1,5 миллиарда долларов США, пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось
"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.Интерфаксвчера в 06:31
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Политика
Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии
Президент Дональд Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии до 25 тысяч.
РИА Новости вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение.
Аргументы и Факты вчера в 17:05
Общество
Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
Происшествия
Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске
В Красноярске 53-летняя женщина избила свою внучку в лифте с такой силой, что ребенок упал.
Газета.Ru 02:21
Энергетика
Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%
Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%.
RT на русском 02:38
Общество
Глава Минтруда назвал количество безработных в России
За два месяца число официально зарегистрированных безработных граждан в России выросло на 1,5 млн человек и превысило 2,4 млн человек, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Парламентская газета вчера в 08:47
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
REGNUM вчера в 08:29
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве ранее не находился в розыске
Мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве ранее не привлекался к уголовной ответственности и не находился в розыске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия
Соловьев осудил «Современник» за заявление в поддержку Ефремова
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра "Современник", призвавшего проявить великодушие и не впадать в крайность при осуждении ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
РИА Новости вчера в 20:23
Общество
Роскачество проверило бензин на московских АЗС
Эксперты Роскачества проверили бензин на семи столичных АЗС.
Российская газета 01:00
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Гаджеты
Apple уже работает над складным iPhone
MobiDevices вчера в 03:29
Общество
В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено у 17 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:43
Здоровье
44 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 02:58
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Армия и оружие
Китай, Пакистан и Индия увеличили свой ядерный арсенал
Напомним, в Индии решение о начале разработки ядерного оружия было принято после неудачной войны с Китаем в 1962 году и войны с Пакистаном в 1965 году.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
Политика
Зюганов ответил Путину на критику позиции коммунистов по Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
Daily Storm вчера в 13:22
Общество
В магазинах начали продавать Конституцию с поправками
В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, пишет РБК.
Ведомости 01:50
Технологии
Раскрыта многолетняя загадка пульсаров
Live24 02:06
Общество
«Росатом» считает нецелесообразным покупку «Морского старта»
В "Росатоме" считают нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт", передает РИА "Новости" со ссылкой на материалы "Росатома".
Газета.Ru вчера в 20:16
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК вчера в 14:52
Происшествия
Из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы
Тело мужчины без головы, рук и ног нашли около 17:57 в реке Мга на территории Кировского районе Ленинградской области.
Piter.tv 02:38
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета вчера в 05:20
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Политика
Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговору Мосгорсуда американцу Полу Уилану, которого признали виновным в шпионаже, и потребовал немедленно освободить осужденного.
Rambler News Service вчера в 08:29