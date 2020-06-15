"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.

с чего всё началось

Российская сторона согласовала срок возврата переплаты до 1 июля текущего года. В настоящее время PGNiG ожидает возмещения переплаты «Газпромом» в размере 1,5 миллиарда долларов США, пишет «РИА Новости».

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