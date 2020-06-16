Энергетика
РБКПольская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании. В PGNiG отметили, что приложение к договору было подписано 5 июня в электронной форме. После этого стороны обменялись оригиналами подписанных документов.
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с чего всё началось
"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.Интерфакс15 июня в 06:31
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