Энергетика

РБКРБКПольская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании. В PGNiG отметили, что приложение к договору было подписано 5 июня в электронной форме. После этого стороны обменялись оригиналами подписанных документов.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.
Интерфакс15 июня в 06:31

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«Газпром» продолжает переговоры с PGNiG о цене на газ с 2017 года

Российская газетавчера в 03:27

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

REGNUMвчера в 04:04

«Газпром» начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года

Интерфаксвчера в 02:54

«Газпром» заявил о достаточных основаниях для повышения цен для польской PGNiG

Коммерсантъвчера в 03:32

Газпром бьет по Польше ее же оружием

Взгляд.рувчера в 15:30

«Газпром» видит достаточные основания для повышения цен на газ для польской PGNiG

ТАССвчера в 02:46

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБК15 июня в 08:07
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
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Общество

С 19 июня изменится расчет больничных и пособий

19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 00:47
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Происшествия

Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств

Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5,1K
Экономика

Эксперты оценили изменения тарифов ЖКХ с 1 июля

Ежегодная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги произойдет 1 июля 2020 года.
Народные новости 04:17
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Шоу-бизнес

Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук выходит замуж за британца-рэпера

Напомним, что Кищук была в группе SEREBRO всего год, а потом решила начать сольную карьеру.
Киноафиша России 03:44
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет

Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru вчера в 15:05
Общество

Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих

Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
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Кино

Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке

О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
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Кино

Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»

Газета.Ru 04:02
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Шоу-бизнес

Муцениеце и Прилучный развелись

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись.
УтроNews 15 июня в 12:06
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Общество

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:57
216
Шоу-бизнес

Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 15 июня в 04:14
65
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
251
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов сообщил о смерти матери

Актер Дмитрий Певцов опубликовал в официальном Instagram-аккаунте ролик, посвященный покойной матери.
VSE42.RU вчера в 23:48
4
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Политика

Expressen (Швеция): я в США, но вижу Ближний Восток (Expressen)

Президент Трамп шел на выборы с обещанием поставить США на первое место и прекратить участвовать в ближневосточных войнах.
ИноСМИ вчера в 17:32
Экономика

С 1 июля детские пособия будут начисляться только на карты «Мир»

В России завершается последний этап по переводу всех бюджетных начислений на карты отечественной платежной системы — с 1 июля выплаты детских пособий на карты «Мир» станут обязательными, сообщили в пресс-службе территориального управления ФСС.
РИА Калмыкия 02:01
8
Общество

Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия вчера в 03:41
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Происшествия

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
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Политика

Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
13
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,2K
Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Профиль вчера в 01:39
11
Шоу-бизнес

Евгения Лоза считает, что развод нужно праздновать не хуже свадьбы

Дни24 вчера в 02:41
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Шоу-бизнес

Нюша показала откровенное фото в мокром купальнике

На снимке, размещенном в блоге, исполнительница предстала в мокром купальнике. Девушка позирует с распущенными волосами на фоне стены.
ФАН вчера в 21:41
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Религия

Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение

Газета.Ru вчера в 14:03
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Музыка

Организаторы назвали даты проведения конкурса «Евровидение-2021»

Международный музыкальный конкурс Евровидение состоится в 2021 году в Роттердаме.
iReactor 15 июня в 09:18
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