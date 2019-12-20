Россия готова выплатить Украине примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.

Политика Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.

Политика МИД Польши возмутили слова Путина о Второй мировой войне Ранее «ФедералПресс» писал, что 19 декабря президент РФ Владимир Путин дал ежегодную пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что Польша принимала участие в разделе Чехословакии в годы Второй мировой войны.

Политика Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы.

Наука Разработка ученых позволит снимать рентгеновское «кино» Ученые Курчатовского института разработали и протестировали новый инструмент для быстрой угловой перестройки рентгеновского пучка – бидоменный актуатор.

Происшествия В Петербурге бетоновоз упал в Неву По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.

Общество Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.

Политика В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».

Футбол ФИФА запретила «Ливерпулю» праздновать победу с болельщиками Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и игроки команды остались недовольны тем фактом, что им не позволили отпраздновать победу в клубном чемпионате мира со своими болельщиками.

Экономика Крепкий алкоголь подорожает с 1 января С 1 января 2020 года водка подорожает на 7%. На конец 2019 года минимальная розничная цена составляет 215 рублей.

Энергетика Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Музыка Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса» Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.