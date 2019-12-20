Политика
Дождь«Газпром» выплатит Украине $3 млрд
Россия готова выплатить Украине примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
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Выплата «Газпромом» около $3 млрд может стать частью соглашения по газу с Украиной
ТАСС20 декабря в 05:25
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