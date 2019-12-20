Политика

ДождьДождь«Газпром» выплатит Украине $3 млрд

Россия готова выплатить Украине примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
Читать в источнике
Комментировать2272

Подробнее о событии

«Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд

РБК21 декабря в 05:10

Источник сообщил о готовности «Газпрома» выплатить Киеву $3 миллиарда

РИА Новости20 декабря в 12:16

Долг «Газпрома» может стать частью соглашения с Украиной о транзите газа

Ведомости20 декабря в 04:57

Источник раскрыл возможные условия соглашения по газу с Украиной

Известия20 декабря в 05:33

Выплата «Газпромом» около $3 млрд может стать частью соглашения по газу с Украиной

ТАСС20 декабря в 05:25

Россия согласилась вернуть долг Украине

Lenta.ru20 декабря в 05:13

«Газпром» готов выплатить Украине $3 млрд по решению суда

Коммерсантъ20 декабря в 06:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

МИД Польши возмутили слова Путина о Второй мировой войне

Ранее «ФедералПресс» писал, что 19 декабря президент РФ Владимир Путин дал ежегодную пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что Польша принимала участие в разделе Чехословакии в годы Второй мировой войны.
ФедералПресс вчера в 01:40
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в психинтернате на Украине

Газета.Ru 01:44
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат

Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
Neva.Today вчера в 23:40
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 21 декабря в 08:12
Политика

Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы.
ТАСС 01:37
Наука

Разработка ученых позволит снимать рентгеновское «кино»

Ученые Курчатовского института разработали и протестировали новый инструмент для быстрой угловой перестройки рентгеновского пучка – бидоменный актуатор.
Индикатор вчера в 09:33
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Политика

В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
РБК вчера в 13:53
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Футбол

ФИФА запретила «Ливерпулю» праздновать победу с болельщиками

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и игроки команды остались недовольны тем фактом, что им не позволили отпраздновать победу в клубном чемпионате мира со своими болельщиками.
Чемпионат 02:10
Политика

В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов

Экономика сегодня вчера в 19:16
Экономика

Крепкий алкоголь подорожает с 1 января

С 1 января 2020 года водка подорожает на 7%. На конец 2019 года минимальная розничная цена составляет 215 рублей.
Невские Новости 20 декабря в 19:34
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке

Афиша Daily 02:10
Наука

У крокодилов обнаружена способность бегать галопом

Восемь видов крокодилов — филиппинские, кубинские, американские, западноафриканские тонконосые и карликовые крокодилы, показали способность скакать и прыгать.
ГЛАС.RU вчера в 13:55
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ вчера в 19:07
Армия и оружие

Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

РИА Новости 02:22
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 21 декабря в 12:35
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия

Тракторист объяснил, почему сбросил трупы в колодец в Новой Москве

Тела мужчины и женщины нашли накануне в колодце на Калужском шоссе. Погибшими оказались работники дорожной службы.
РИА Новости 02:20
Экономика

В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Например, если человек приобрел пенсионные права в размере 200 индивидуальных коэффициентов, то при назначении пенсии со дня возникновения права его пенсия (исходя из показателей 2019 года) будет 22 782,19 рубля.
Российская газета вчера в 20:00
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть эталонных сортов в понедельник утром снижаются, как свидетельствуют данные торгов.
Экономика сегодня 02:10
Футбол

«Наполи» обыграл «Сассуоло», одержав первую победу при Гаттузо

«Наполи» одержал победу над «Сассуоло» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM 00:25
Экономика

Завод по производству шин в Барнауле заставили новым оборудованием

АМИТЕЛ 02:43
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России. Первое место в списке отдано Калмыкии.
Piter.tv 00:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное