Экономика
Коммерсантъ«Газпром» выплатит акционерам 361 млрд рублей
Акционеры «Газпрома» на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 руб. на одну акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 год, сообщила компания сегодня, 26 июня. После этого сообщения «Газпром» обошел Сбербанк по рыночной капитализаци.
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с чего всё началось
Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания.Интерфакс05:27
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Хайтек+ 24 июня в 11:45
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