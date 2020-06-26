Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания.

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Акционеры «Газпрома» на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 руб. на одну акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 год, сообщила компания сегодня, 26 июня. После этого сообщения «Газпром» обошел Сбербанк по рыночной капитализаци.

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