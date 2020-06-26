Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» выплатит акционерам 361 млрд рублей

Акционеры «Газпрома» на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 руб. на одну акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 год, сообщила компания сегодня, 26 июня. После этого сообщения «Газпром» обошел Сбербанк по рыночной капитализаци.
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с чего всё началось

«Газпром» заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды

Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания.
Интерфакс05:27

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Lenta.ru07:57

«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%

ТАСС07:23

Акционеры «Газпрома» утвердили дивиденды за 2019 год

Finam.Ru05:14

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ПРАЙМ07:00

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Rambler News Service05:18

«Газпром» выплатит акционерам 361 млрд рублей

Коммерсантъ06:16

«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации в РФ, обогнав Сбербанк

Интерфакс05:57
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
МИР 24 06:00
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Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

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Экономика

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
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Газета.Ru 14:48
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Армия и оружие

Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане

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Общество

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Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
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Первые обзоры Ghost of Tsushima появятся 14 июля

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