Экономика
Интерфакс«Газпром» заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды
Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания.
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Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня
Газета.Ru 24 июня в 14:24
Экономика
ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия
ЦБ в апреле разрешил банкам принимать карты, срок действия которых истек.
РБК 07:47
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
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Политика
Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает
Эпидемия коронавируса в России отступает, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:54
Политика
Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
Авто
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
В России с 1 июля вступают в силу новые правила для автовладельцев: начнет действовать ограничения на ввоз праворульных авто, изменится порядок проведения медосвидетельствования и постановки на учет тюнинговых машин.
Известия вчера в 15:49
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Наука
У Солнца были обнаружены новые частицы
В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца.
Evo-rus.com вчера в 02:19
Общество
Москвичи-противники обнуления смогут митинговать в «Сокольниках»
Уже придуман лозунг: «Мы не голосовали за обнуление Путина!».
Вести Подмосковья 06:40
Общество
Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции
Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссия будет подготовлена за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
Общество
«Адмирал Кузнецов» вернется на флот через два года
Ремонт российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" завершится в 2022 году.
Вести.Ru вчера в 06:02
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна
RuNews24.ru вчера в 05:20
Игры
CD Projekt RED: в Cyberpunk 2077 можно развлекаться «в стиле GTA», но игроки не будут долго этим заниматься
3DNews 05:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Религия
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Коммерсантъ 05:08
Общество
В Омской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Омской области на четверг, число выздоровевших за сутки - 57 человек - превысило число заболевших.
РИА Новости 08:14
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов не разводятся, это был лишь розыгрыш
Недавно выяснилось, что никакого развода и нет вовсе.
БК55 вчера в 06:53
Общество
Песков прокомментировал дело Серебренникова
Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 05:49
Авто
Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе
В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
Путешествия
Туроператоры отмечают возросший спрос на дорогие отели в Крыму
Российские туроператоры зафиксировали повышенный спрос на номера в дорогих отелях в Крыму. Об этом сообщает "Вестник АТОР".
ТАСС 01:52
Футбол
Роналду может пропустить матч с «Лечче»
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может не принять участия в матче 28 тура итальянской Серии А против «Лечче».
LiveSport.ru 06:56
Происшествия
Из-за отказа полицейского выезжать на вызов москвич жестоко убил жену
Пока полицейский решал, ехать ли на вызов, москвич жестоко избивал жену из-за ее желания развестись.
Газета.Ru 08:03
Политика
Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru вчера в 13:40
Общество
В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13