Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды

Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

«Газпром» раздаст почти рекордно много денег

Lenta.ru07:57

«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации в РФ, обогнав Сбербанк

Интерфакс05:57

«Газпром» выплатит акционерам 361 млрд рублей

Коммерсантъ06:16

«Газпром» и Сбербанк борются за место лидера по рыночной капитализации

ПРАЙМ07:00

«Газпром» направит на дивиденды за 2019 год 30% чистой прибыли

Rambler News Service05:18

«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%

ТАСС07:23

ТГК-1 выплатит за 2019г дивиденды на уровне 0,00104 рубля на акцию

Интерфакс - Россия03:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Политика

Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня

Газета.Ru 24 июня в 14:24
10
Экономика

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

ЦБ в апреле разрешил банкам принимать карты, срок действия которых истек.
РБК 07:47
2
Общество

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
329
Политика

Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает

Эпидемия коронавируса в России отступает, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:54
94
Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
74
Авто

Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила

В России с 1 июля вступают в силу новые правила для автовладельцев: начнет действовать ограничения на ввоз праворульных авто, изменится порядок проведения медосвидетельствования и постановки на учет тюнинговых машин.
Известия вчера в 15:49
749
Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
1K
Наука

У Солнца были обнаружены новые частицы

В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца.
Evo-rus.com вчера в 02:19
7
Общество

Москвичи-противники обнуления смогут митинговать в «Сокольниках»

Уже придуман лозунг: «Мы не голосовали за обнуление Путина!».
Вести Подмосковья 06:40
69
Общество

Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
193
Политика

Лукашенко: новая Конституция Белоруссия будет подготовлена за два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
1
Общество

«Адмирал Кузнецов» вернется на флот через два года

Ремонт российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" завершится в 2022 году.
Вести.Ru вчера в 06:02
4
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
3K
Происшествия

Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом

Вести.Ru 01:50
2
Происшествия

В «Динамо» высказались об уголовном деле в отношении Сергеева

Газета.Ru 04:42
2
Шоу-бизнес

Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна

RuNews24.ru вчера в 05:20
56
Игры

CD Projekt RED: в Cyberpunk 2077 можно развлекаться «в стиле GTA», но игроки не будут долго этим заниматься

3DNews 05:57
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
998
Религия

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Коммерсантъ 05:08
2
Общество

В Омской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Омской области на четверг, число выздоровевших за сутки - 57 человек - превысило число заболевших.
РИА Новости 08:14
5
Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
1,1K
Шоу-бизнес

Асмус и Харламов не разводятся, это был лишь розыгрыш

Недавно выяснилось, что никакого развода и нет вовсе.
БК55 вчера в 06:53
329
Общество

Песков прокомментировал дело Серебренникова

Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 05:49
135
Авто

Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе

В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
160
Путешествия

Туроператоры отмечают возросший спрос на дорогие отели в Крыму

Российские туроператоры зафиксировали повышенный спрос на номера в дорогих отелях в Крыму. Об этом сообщает "Вестник АТОР".
ТАСС 01:52
5
Футбол

Роналду может пропустить матч с «Лечче»

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может не принять участия в матче 28 тура итальянской Серии А против «Лечче».
LiveSport.ru 06:56
Происшествия

Из-за отказа полицейского выезжать на вызов москвич жестоко убил жену

Пока полицейский решал, ехать ли на вызов, москвич жестоко избивал жену из-за ее желания развестись.
Газета.Ru 08:03
33
Политика

Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»

Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru вчера в 13:40
81
Общество

В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13
709
Как работают Яндекс.Новости?
Главное