Компания "Газпром" за месяц до президентских выборов в Белоруссии вывела почти все деньги и активы из дочернего "Белгазпромбанка". Из отчетности гиганта следует, что всего было эвакуировано около $209 млн.

«Газпром» вывел почти все деньги из Белоруссии

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