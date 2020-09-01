Экономика
Ruposters.ru«Газпром» вывел почти все деньги из Белоруссии
Компания "Газпром" за месяц до президентских выборов в Белоруссии вывела почти все деньги и активы из дочернего "Белгазпромбанка". Из отчетности гиганта следует, что всего было эвакуировано около $209 млн.
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Запасы на счетах «Газпрома» в Белгазпромбанке сократились более чем в 200 раз
Новые Известиявчера в 11:18
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Политика
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия 01:55
Гаджеты
Samsung представила второе поколение складного Galaxy Fold
Samsung официально представила смартфон Galaxy Z Fold2 — уже третий в истории компании складной смартфон со сгибаемым экраном.
Вести.Ru 10:59
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Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Глава МИД России Сергей Лавров отверг утверждения, что российская сторона не ведет расследование инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.
РИА Новости 04:55
Гаджеты
Realme представила новую линейку смартфонов X7
Деловое.ТВ 07:51
Армия и оружие
Коротченко уверен в надежной защите Крыма от угроз с воздуха
Коротченко уверен, что и Крымский мост, и база Черноморского флота надежно защищены от угроз с воздуха этими ЗРК.
iReactor 09:20
Культура
Тимур Родригез станет соведущим Регины Тодоренко в «Орле и решке»
В 2018 году Родригез уже принимал участие в съемках «Орла и решки».
Культуромания 09:58
Автоспорт
Квят может перейти в «Формулу-Е»
В текущем сезоне Даниил Квят занимает 16-е место в Личном Зачете "Формулы-1". Российский пилот набрал 2 очка по итогам 7 этапов автосерии.
Честный рейтинг букмекеров 09:45
Общество
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Массовая вакцинация от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований стартует в Москве с 5 сентября.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Называвший русский язык «убогим» профессор ВШЭ Гусейнов уволился
Доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов больше не работает в вузе.
РИА Новости 09:14
Космос
Аэрографитовый солнечный парус сочли пригодным для межзвездных полетов
Оказалось, что такие аппараты способны совершать как полеты внутри Солнечной системы, так и межзвездные путешествия без дополнительной тяги, а также при метровых размерах и собственной массе около грамма переносить в десятки раз более массивную нагрузку.
N+1 29 августа в 07:39
Общество
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Башкирия вступила в дело как третье лицо и требует вернуть акции в собственность республики, а также возместить ущерб, который глава региона Радий Хабиров оценил в 34 миллиарда рублей Башкирская содовая компания привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау.
РИА Новости 05:00
Армия и оружие
Питер Сучиу: любой западный танк будет уничтожен российским «Гермесом»
Ни один танк Запада не сможет устоять перед мощью новейшего российского ракетного комплекса Гермес, уверены американские СМИ.
iReactor 29 августа в 12:27
Происшествия
Дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике «Утриш»
Уголовное дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике "Утриш" на Кубани, где сгорели уникальные реликтовые леса, сообщает Генпрокуратура России.
РИА Новости 10:02
Армия и оружие
УВЗ намерен создать новую машину поддержки танков на базе «Арматы»
Гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов в интервью ТАСС отметил западное звучание названия и сообщил, что новая боевая машина танков получит русское название, например, "Илья Муромец".
Экономика сегодня вчера в 03:13
Авто
Крупнейшие автоконцерны повысили цены на машины в России
В 2020 году автомобили в России подорожали почти на 150 тысяч рублей Новых машин на всех не хватит.
AutoNews 10:32
Армия и оружие
Попадание трех ракет в списанный корабль ВМС США сняли на видео
В интернете появился видеоролик, на котором показано попадание трех противокорабельных ракет в списанный корабль ВМС США Durham.
Российская газета 06:21
Политика
Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма
Крым перешел под юрисдикцию России в нарушение международных законов, однако сам вопрос принадлежности полуострова сложный.
Lenta.ru 10:59
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет ВВС Германии над Балтикой
Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота вылетал во вторник на перехват самолета базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Германии.
ТАСС 10:55
Экономика
Египет засыпало российским зерном
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что Египет — крупнейший импортер пшеницы в мире, почти все поставки в последние годы проходят через GASC.
Коммерсантъ 30 августа в 17:59
Футбол
Камоцци: Зарема может стать для «Спартака» своей Грановской
Metaratings 06:34
Общество
Югра переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу
Ханты-Мансийск, 1 сентября 2020, 17:33 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 1 сентября 2020 года о переходе региона к третьему этапу снятия ограничений, введённых ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM 10:33
Экономика
Российским пенсионерам с сентября перечислят надбавку в 1421 рубль
С первого сентября некоторые пенсионеры получат прибавку к выплатам в размере 1421 рубля.
ToDay News Ufa 30 августа в 01:14
Происшествия
Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявили новое обвинение
Адвокат Арсланова Антон Антонов возражал против продления срока содержания в СИЗО экс-главы Генштаба, отметив, что у его подзащитного выявлена опухоль в печени.
ТАСС 11:28
Армия и оружие
В Ростехе раскрыли планы экспорта истребителя пятого поколения Су-57
Москва, 1 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Россия предлагает зарубежным странам истребитель пятого поколения Су-57 предлагается зарубежным покупателям, но сначала необходимо выполнить поставки этих машин в Вооруженные силы РФ, заявил 1 сентября журналистам индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков.
REGNUM 10:58
Общество
В Минске на акции протеста студентов начались задержания
Час назад студенты в Минске снова сформировали колонну из нескольких сотен человек и вышли на проспект Независимости.
МонаВиста 08:02
Общество
В Северной Осетии началась вахта памяти жертв теракта в школе Беслана
В Беслане начались траурные мероприятия в память о погибших в результате теракта 1–3 сентября 2004 года.
Росбалт 07:49
Армия и оружие
Царь-бомба: Россия рассекретила историю самой мощной в истории ядерной бомбы
В 1961 году СССР сбросил самую мощную в истории ядерную бомбу над отдаленным островом к северу от Полярного круга.
Экология Регионов 02:07
Общество
ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального
RuNews24.ru вчера в 13:04