Аномальные морозы вынудили работать в режиме осенне-зимних максимумов компанию «Газпром», сообщает 27 декабря пресс-служба компании. «С 22 декабря производственный комплекс «Газпрома» работает в режиме осенне-зимних максимумов», — отмечается в сообщении.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция в России несколько превысит 8%. Она отметила, что это среднее значение по многим группам товаров, а цены по некоторым группам, в частности на продукты питания, выросли больше этого показателя.
Пенсионеры из Москвы и Подмосковья, получающие выплаты через кредитные организации в первых числах каждого месяца, получат пенсию за январь 29 и 30 декабря, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР) на своем сайте.
Евросоюз принял к сведению опубликованный в понедельник проект поправок к конституции Белоруссии, но приоритетом для Брюсселя остаются "национальный диалог и честные президентские выборы в этой стране", заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии.