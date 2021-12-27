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«Газпром» вывел суточный отбор газа из хранилищ России на максимальный уровень за пять лет

На официальном сайте
 появилась информация, что компания добилась максимального за последние пять лет показателя по суточному отбору газа.
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Аномальные морозы вынудили работать в режиме осенне-зимних максимумов компанию «Газпром», сообщает 27 декабря пресс-служба компании. «С 22 декабря производственный комплекс «Газпрома» работает в режиме осенне-зимних максимумов», — отмечается в сообщении.
ИА Красная Весна
Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы «Газпрома» достигали 1656 млн куб. м в сутки, — говорится в сообщении.
News.ru
Поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

«Газпром» на фоне холодов увеличил отбор газа из хранилищ до пятилетнего максимума
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«Газпром» вывел суточный отбор газа из хранилищ России на максимум за последние пять лет
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«Газпром» вывел суточный отбор газа из хранилищ России на максимальный уровень за пять лет
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