Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».

с чего всё началось

Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. Для этого монополия создала "Газстройпром".

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

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