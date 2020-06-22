Экономика
РБК«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. Для этого монополия создала "Газстройпром".
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с чего всё началось
Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».РБК02:00
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Хоккей
IIHF: ЧМ-2021 по хоккею пройдёт в Минске и Риге в мае
В понедельник, 22-го июня, стало окончательно известно, что первенство мира по хоккею в 2021 году пройдёт в Минске и Риге.
Sport.ru 09:59
Происшествия
Подростки избили музыкантов у станции метро «Рыбацкое»
Инцидент произошел накануне вечером у станции метро «Рыбацкое». Мужчина и женщина исполняли песни под гитару.
МР7.ру вчера в 05:22
Происшествия
Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток
Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве.
ТАСС 11:21
Общество
Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
Ведомости 11:28
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
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ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с Гончаренко
Московский футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
RT на русском 10:57
Футбол
«Шинник» и «Урал» сыграют в Кубке России без зрителей
Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет без зрителей.
Вести.Ru 05:34
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 20 июня в 01:33
Спорт
Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов
Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва 11:00
Происшествия
На антарктической станции «Мирный» произошел пожар
На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, говорится в сообщении на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.
РБК 11:14
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Политика
Трамп назвал единственное условие встречи с Мадуро
Президент США Дональд Трамп заявил, что если у него и состоится встреча с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, то только для обсуждения его «мирного ухода из власти».
RT на русском 10:59
Общество
Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост
Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
ТАСС 10:31
Политика
Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Общество
На фоне беспорядков в США из игры Fortnite убрали полицейские машины
Кэри, США, 22 июня 2020, 14:57 — REGNUM Из игры Fortnite исчезли все полицейские машины.
REGNUM 07:57
Теннис
Тренеры теннисистов Джоковича и Димитрова заразились коронавирусом
Фитнес-тренер Марко Паники, работающий в команде Новака Джоковича, сдал положительный тест на коронавирус.
РБК 08:06
Политика
В Дании отреагировали на статью Путина: 9 тысяч слов лжи
Статья является "смесью откровенной лжи и исковерканных фактов, сеющих рознь и провоцирующих злые отповеди".
МонаВиста 09:28
Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
Футбол
«Ответственность должна нести РПЛ»: заявление «Ростова» по матчу с «Сочи»
Футбольный клуб "Ростов" на своем официальном сайте опубликовал заявление относительно матча 23-го тура Российской премьер-лиги против "Сочи".
РИА Новости 11:24
Общество
На Среднем Урале допустили смягчение «режима повышенной готовности»
Как сообщало ИА REGNUM, «режим повышенной готовности» продлили в Свердловской области по 29 июня 2020 года.
REGNUM 10:02
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Футбол
Генич извинился перед «Ростовом»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич извинился перед «Ростовом».
Спорт день за днем 11:21
Происшествия
В Оренбурге водитель гидроцикла влетел в толпу отдыхающих
Информация о происшествии появилась в социальных сетях, по некоторым данным человек, который управлял водным мотоциклом, находился в нетрезвом состоянии.
Orengrad.ru вчера в 12:01
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
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Футбол
Мане забыл встать на колено перед игрой с «Эвертоном»
ProstoProSport вчера в 16:14