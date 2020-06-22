Экономика

РБКРБК«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. Для этого монополия создала "Газстройпром".
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с чего всё началось

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК02:00

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«Газпром» объединит подрядчиков в составе своей новой «дочки»

Городовой06:02

СМИ: «Газпром» консолидирует своих подрядчиков на мощностях дочерней компании

Экономика сегодня05:43

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

РБК02:00

«Газпром» собрал топ-менеджеров своих крупнейших подрядчиков в руководстве новой «дочки»

Фонтанка.Ру03:51

«Газпром» приготовился создать крупнейшую монополию

Lenta.ru03:39

«Газпром» нанял подрядчиков руководить своей новой дочерней структурой

Компания02:42

«Газпром» создаст крупнейшую монополию

АБН04:47
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Армия и оружие

Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет»

Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет».
Вечерний курьер 01:38
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Общество

НИЦ Гамалеи: российская вакцина защитит от коронавируса на два года

Созданная совместно с Минобороны вакцина от коронавируса будет действовать более двух лет, сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 18:39
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Общество

Россиянин сообщил, что смог получить налоговый вычет на мужа

ЛГБТ-активист Игорь Кочетков получил налоговый вычет по расходам на страхование своего супруга Кирилла Федорова.
РИА Новости 06:20
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Общество

Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке с должности.
Алтайская правда 03:30
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Политика

Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40
18K
Общество

ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
RT на русском 05:02
132
Происшествия

Ширвиндт назвал людей, виновных в трагедии Ефремова

Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт обвинил коллег и друзей актера Михаила Ефремова в случившейся аварии.
Народные новости 06:28
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По данным ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича, 1981 года рождения.
Известия 06:36
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после славы

Экс-участник «ДОМа-2» Венцеслав Венгржановский рассказал журналистам, что жив и пребывает в добром здравии, но не может развестись с новой женой, от которой ушел к любовнице.
Anews вчера в 07:14
7
Космос

«Роскосмос» завершил испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР

Базируется принцип функционирования ионных двигателей на обеспечении реактивной тяги с использованием ионизированного газа.
Актуальные Новости 20 июня в 23:29
83
Общество

Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о заработке коллектива

Бывший участник и директор комедийного шоу "Уральские пельменей" Сергей Нетиевский раскрыл доходы юмористического коллектива.
Экономика сегодня 20 июня в 10:43
122
Здоровье

Глава Дагестана наградил свыше 10 тысяч медицинских работников

Всего благодарностями отмечены более 10 тысяч человек.
ГТРК Дагестан вчера в 11:53
7
Политика

Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент

Интерфакс вчера в 19:32
12
Общество

Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом

Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Гён заявила, что в Сеуле и его окрестностях зафиксирована вторая волна заражений коронавирусом.
РИА Новости 05:39
12
Экономика

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:27
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Теннис

Тест тренера Джоковича на коронавирус дал положительный результат

Тест на коронавирус фитнес-тренера первой ракетки мира Новака Джоковича Марко Панини дал положительный результат, сообщает Sport Klub.
Газета.Ru 04:32
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
1,2K
Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
3
Политика

Власти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке

Памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке будет демонтирован.
РБК вчера в 23:15
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Политика

Зеленский призвал не спорить о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский призвал общество прекратить споры о Второй мировой войне и чтить всех погибших и пострадавших.
Rambler News Service 05:04
Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»

Московский Комсомолец 20 июня в 12:24
26
Общество

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
2,1K
Общество

Turkish Airlines хотят возобновить авиасообщение с Россией с 16 июля

В понедельник, 22 июня, стало известно, что Turkish Airlines хотят возобновить авиасообщение с Россией с 16 июля.
Форпост Северо-Запад 02:31
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру 20 июня в 04:54
3
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Российская газета 05:29
12
Общество

ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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