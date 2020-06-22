Экономика
РБК«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. Для этого монополия создала "Газстройпром".
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с чего всё началось
Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонтаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».РБКвчера в 02:00
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СМИ: «Газпром» консолидирует своих подрядчиков на мощностях дочерней компании
Экономика сегоднявчера в 05:43
«Газпром» собрал топ-менеджеров своих крупнейших подрядчиков в руководстве новой «дочки»
Фонтанка.Рувчера в 03:51
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Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
Политика
Бывший министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112 Украина».
РБК вчера в 22:09
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр вчера в 05:50
Экономика
В Госдуме предложили расширить список моногородов
В Государственной думе считают, что необходимо увеличить количество моногородов в России с нынешних 321 до около 500.
Газета.Ru вчера в 20:46
Экономика
Россияне могут отказаться от банковских вкладов
В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов.
SakhalinMedia.ru вчера в 14:20
Общество
В Югре продлили режим самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:53
Технологии
«Яндекс» закроет рейтинг популярных сайтов
Сервис «Яндекс.Радар» с июля перестанет публиковать рейтинги самых популярных сайтов, а аудиторные данные будут показываться только для сайтов экосистемы «Яндекса», сообщает РБК.
Sostav.ru 01:00
Космос
Китай запустил последний навигационный спутник Beidou
Китай провел запуск последнего, 55-го спутника национальной навигационной системы Beidou.
ТАСС вчера в 22:18
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 21 июня в 18:12
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания вчера в 02:14
Гаджеты
Apple представила операционную систему iOS 14
RT на русском вчера в 15:07
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК вчера в 17:00
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост вчера в 10:10
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 21 июня в 04:15
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
News.ru вчера в 23:33
Общество
Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
Авто
Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию
Гражданам, которые придут на голосование в Омской области по поправкам в Конституцию, Союз организаций торговли региона пообещал целый ряд подарков, среди которых значатся пять новых седанов Lada Granta.
Новые автомобили вчера в 23:39
Энергетика
«Газпром» временно приостановит поставки газа по «Турецкому потоку»
Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» будут приостановлены с 23 по 29 июня 2020 года для проведения плановых работ, говорится в сообщении компании Turkstream.
Rambler News Service вчера в 10:02
Здоровье
Онколог рассказала предвестниках рака, появляющихся на коже
О вероятности развития рака может свидетельствовать образование кондилом на теле.
Online47.ru 00:25
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
Общество
Вывозной рейс вылетел из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург
РИА Новости вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Марина Ким перестала скрывать третью беременность
36-летняя телеведущая Марина Ким, которая воспитывает двух дочерей, подтвердила слухи о своей беременности.
ТВ Центр вчера в 08:18
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Экономика
Срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля
Правительство РФ продлило пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий до 1 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Кабмина.
Агробук вчера в 23:45