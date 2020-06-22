Экономика

РБКРБК«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. Для этого монополия создала "Газстройпром".
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с чего всё началось

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонтаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБКвчера в 02:00

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«Газпром» намерен объединить подрядчиков в своей дочерней компании

News.ruвчера в 11:12

СМИ: «Газпром» консолидирует своих подрядчиков на мощностях дочерней компании

Экономика сегоднявчера в 05:43

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

РБКвчера в 02:00

«Газпром» собрал топ-менеджеров своих крупнейших подрядчиков в руководстве новой «дочки»

Фонтанка.Рувчера в 03:51

«Газпром» приготовился создать крупнейшую монополию

Lenta.ruвчера в 03:39

«Газпром» нанял подрядчиков руководить своей новой дочерней структурой

Компаниявчера в 02:42

«Газпром» создаст крупнейшую монополию

АБНвчера в 04:47
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
4,7K
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
328
Политика

Бывший министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны

Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112 Украина».
РБК вчера в 22:09
408
Шоу-бизнес

В семье Пугачевой ожидается пополнение

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр вчера в 05:50
25
Экономика

В Госдуме предложили расширить список моногородов

В Государственной думе считают, что необходимо увеличить количество моногородов в России с нынешних 321 до около 500.
Газета.Ru вчера в 20:46
Экономика

Россияне могут отказаться от банковских вкладов

В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов.
SakhalinMedia.ru вчера в 14:20
6
Общество

В Югре продлили режим самоизоляции

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:53
25
Технологии

«Яндекс» закроет рейтинг популярных сайтов

Сервис «Яндекс.Радар» с июля перестанет публиковать рейтинги самых популярных сайтов, а аудиторные данные будут показываться только для сайтов экосистемы «Яндекса», сообщает РБК.
Sostav.ru 01:00
4
Космос

Китай запустил последний навигационный спутник Beidou

Китай провел запуск последнего, 55-го спутника национальной навигационной системы Beidou.
ТАСС вчера в 22:18
Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 21 июня в 18:12
2,7K
Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
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Музыка

Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Культуромания вчера в 02:14
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Гаджеты

Apple представила операционную систему iOS 14

RT на русском вчера в 15:07
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
883
Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК вчера в 17:00
35
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25
Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост вчера в 10:10
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
2,3K
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 21 июня в 04:15
1,4K
Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
News.ru вчера в 23:33
5
Общество

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
78
Авто

Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию

Гражданам, которые придут на голосование в Омской области по поправкам в Конституцию, Союз организаций торговли региона пообещал целый ряд подарков, среди которых значатся пять новых седанов Lada Granta.
Новые автомобили вчера в 23:39
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Энергетика

«Газпром» временно приостановит поставки газа по «Турецкому потоку»

Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» будут приостановлены с 23 по 29 июня 2020 года для проведения плановых работ, говорится в сообщении компании Turkstream.
Rambler News Service вчера в 10:02
9
Здоровье

Онколог рассказала предвестниках рака, появляющихся на коже

О вероятности развития рака может свидетельствовать образование кондилом на теле.
Online47.ru 00:25
Политика

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
476
Общество

Вывозной рейс вылетел из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург

РИА Новости вчера в 09:53
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Шоу-бизнес

Марина Ким перестала скрывать третью беременность

36-летняя телеведущая Марина Ким, которая воспитывает двух дочерей, подтвердила слухи о своей беременности.
ТВ Центр вчера в 08:18
7
Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Экономика

Срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля

Правительство РФ продлило пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий до 1 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Кабмина.
Агробук вчера в 23:45
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