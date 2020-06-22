Экономика
РБК«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. Для этого монополия создала "Газстройпром".
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с чего всё началось
Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонтаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».РБК02:00
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Для сравнения: в апреле объём просроченной задолженности населения вырос на 10 млрд руб. (+1,2%).
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Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17
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Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
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После 2030 года в системе пенсионных накоплений может возникнуть дефицит.
Цензуры.Нет 11:52
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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
Газета.Ru 12:15
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Москвичка заперла в квартире пятерых детей и уехала на дачу
В Москве женщина заперла пятерых детей в квартире на несколько дней ради поездки на дачу, сообщил РЕН ТВ.
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В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Происшествия
В Волгограде вычислили подозреваемого в убийстве иностранного студента
В Волгограде установлен подозреваемый в жестоком убийстве несовершеннолетнего иностранного студента-первокурсника медицинского вуза, сообщили ИА "Город героев" в правоохранительных органах.
Город героев 20 июня в 06:42
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
RT на русском вчера в 10:04
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Минобороны построит трубу для моделирования мегатонных ядерных взрывов
12-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России ведет постройку трубы, генераторы в которой смогут проводить имитацию мегатонных атомных взрывов для проведения испытаний военной техники.
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На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
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Стрелявшего в людей экс-депутата Петербурга лишили партбилета ЕР
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 13:04 — REGNUM Выстрелившего в людей бывшего муниципального депутата Петербурга на время решили членства в партии «Единая Россия».
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Политика
Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40
Здоровье
В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы
Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
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ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом
Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
Взгляд.ру вчера в 21:25
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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В ФСБ рассекретили документы о нацистских преступлениях в Крыму
Управление ФСБ России по Республике Крым рассекретило документы о нацистских преступлениях на полуострове в годы Великой Отечественной войны.
Общественная служба новостей 06:22
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Футбол
«Аталанта» выкупила у «Челси» Пашалича
Матч ТВ 10:40
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Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
Политика
В Нью-Йорке демонтируют памятник Рузвельту
В Нью-Йорке демонтируют конную статую экс-президента США Теодора Рузвельта, стоящую у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times со ссылкой на заявление руководства музея и городских властей.
Росбалт вчера в 21:52