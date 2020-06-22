Экономика

РБКРБК«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. Для этого монополия создала "Газстройпром".
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с чего всё началось

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонтаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК02:00

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«Газпром» приготовился создать крупнейшую монополию

Lenta.ru03:39

СМИ: «Газпром» консолидирует своих подрядчиков на мощностях дочерней компании

Экономика сегодня05:43

«Газпром» создаст крупнейшую монополию

АБН04:47

«Газпром» собрал топ-менеджеров своих крупнейших подрядчиков в руководстве новой «дочки»

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«Газпром» намерен объединить подрядчиков в своей дочерней компании

News.ru11:12

«Газпром» нанял подрядчиков руководить своей новой дочерней структурой

Компания02:42

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

РБК02:00
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Финансы

Просроченная задолженность по кредитам населению в мае выросла на 3%

Для сравнения: в апреле объём просроченной задолженности населения вырос на 10 млрд руб. (+1,2%).
Ведомости 12:43
Политика

Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17

Власти Нидерландов не смогли добиться от США засекреченных спутниковых данных по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, которые необходимы для судебного процесса, и удовлетворились отсутствием ответа от американской стороны, заявил голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк на слушаниях в суде в понедельник.
РИА Новости 12:06
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Экономика

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После 2030 года в системе пенсионных накоплений может возникнуть дефицит.
Цензуры.Нет 11:52
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Газета.Ru 11:39
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Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности школьниц, издевавшихся над голубем.
РИА Новости 07:05
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Общество

Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
Газета.Ru 12:15
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Происшествия

Москвичка заперла в квартире пятерых детей и уехала на дачу

В Москве женщина заперла пятерых детей в квартире на несколько дней ради поездки на дачу, сообщил РЕН ТВ.
РИА Новости 09:10
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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Происшествия

В Волгограде вычислили подозреваемого в убийстве иностранного студента

В Волгограде установлен подозреваемый в жестоком убийстве несовершеннолетнего иностранного студента-первокурсника медицинского вуза, сообщили ИА "Город героев" в правоохранительных органах.
Город героев 20 июня в 06:42
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Футбол

«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры

RT на русском вчера в 10:04
Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Lenta.ru 06:36
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Армия и оружие

Минобороны построит трубу для моделирования мегатонных ядерных взрывов

12-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России ведет постройку трубы, генераторы в которой смогут проводить имитацию мегатонных атомных взрывов для проведения испытаний военной техники.
Военное дело 07:04
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Происшествия

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
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Происшествия

Стрелявшего в людей экс-депутата Петербурга лишили партбилета ЕР

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 13:04 — REGNUM Выстрелившего в людей бывшего муниципального депутата Петербурга на время решили членства в партии «Единая Россия».
REGNUM 06:04
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Политика

Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40
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Здоровье

В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы

Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
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Политика

ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом

Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
Взгляд.ру вчера в 21:25
Футбол

Овчинников временно заменит Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА

РБК 12:32
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
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Общество

Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

РБК 10:07
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Общество

В ФСБ рассекретили документы о нацистских преступлениях в Крыму

Управление ФСБ России по Республике Крым рассекретило документы о нацистских преступлениях на полуострове в годы Великой Отечественной войны.
Общественная служба новостей 06:22
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Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
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Футбол

«Аталанта» выкупила у «Челси» Пашалича

Матч ТВ 10:40
Общество

Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
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Политика

В Нью-Йорке демонтируют памятник Рузвельту

В Нью-Йорке демонтируют конную статую экс-президента США Теодора Рузвельта, стоящую у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times со ссылкой на заявление руководства музея и городских властей.
Росбалт вчера в 21:52
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