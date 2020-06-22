Экономика
РБК«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. Для этого монополия создала "Газстройпром".
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Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».РБК02:00
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Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
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ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов.
РИА Новости 06:34
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
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Вышел трейлер фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
КиноПоиск 06:59
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Происшествия
Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:11
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Общество
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Финансы
В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 07:42
Гаджеты
Xiaomi выпустит мышь с голосовым управлением
Ранее компания уже выпускала клавиатуру с возможностью голосового ввода информации. Китайская компания Xiaomi не перестает удивлять.
NewInform вчера в 05:35
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Общество
Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о заработке коллектива
Бывший участник и директор комедийного шоу "Уральские пельменей" Сергей Нетиевский раскрыл доходы юмористического коллектива.
Экономика сегодня 20 июня в 10:43
Технологии
В конце года Adobe предложит пользователям удалить Flash Player
Стало известно о том, что в конце 2020 года компания Adobe предложит пользователям удалить Flash Player, поскольку 31 декабря программа достигнет этапа завершения жизненного цикла (EOL).
3DNews 07:02
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
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Ведомости 05:13
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Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
РИА Новости вчера в 22:53
Здоровье
В Саратовской области исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу
Саратовская область вошла в число регионов, где проведут исследование популяционного иммунитета к коронавирусу.
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Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
РИА Новости 03:35
Футбол
УЕФА оштрафовал «Марсель» за нарушение финансового «фэйр-плей»
Ньон, Швейцария, 20 июня 2020, 14:05 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал французский футбольный клуб «Марсель» за нарушение правил финансового «фэйр-плей».
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Теннисист Рублев сдал отрицательный тест на коронавирус
Ранее сообщалось, что финал выставочного турнира Adria Tour в Хорватии, в котором в воскресенье должны были сыграть Рублев и первая ракетка мира серб Новак Джокович, отменен после положительного теста на коронавирус у Димитрова.
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Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей
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Газета.Ru 07:45
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Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр
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«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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Forbes: российские Су-30 и МиГ-29 не помогут Индии в войне с Китаем
Давид Акс, эксперт в военной области из издания Forbes, уверен, что приобретенные у России Су-30 и МиГ-29 не помогут Индии в возможном конфликте с КНР.
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