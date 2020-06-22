Экономика

РБКРБК«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
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«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

РБК02:00

«Газпром» собрал топ-менеджеров своих крупнейших подрядчиков в руководстве новой «дочки»

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«Газпром» создаст крупнейшую монополию

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Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
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Политика

Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая

Социологи отмечают, что 69 процентов опрошенных либо не знали, какое событие приходится на 8 мая, либо неверно ответили на этот вопрос.
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Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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Политика

Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее

По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.
Газета.Ru 03:04
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Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне

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Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
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Кино

Марк Хэмилл исполнил секретную роль в первом сезоне «Мандалорца»

В заключительном эпизоде документального сериала о съемках «Мандалорца» создатели рассказали о тайном камео Марка Хэмилла, которое осталось незамеченным большинством зрителей.
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

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Lenta.ru вчера в 10:49
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Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
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Авто

Стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7%

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Коммерсантъ вчера в 17:59
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Общество

УФАС проверит закупку средств защиты от коронавируса для Петербурга

Госпиталь для ветеранов войны в Петербурге в конце апреля заключил с компанией «Рэд Стар»контракт больше чем на миллиард рублей на поставку защитных костюмов для сотрудников.
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Происшествия

На Украине в Чернобыльской зоне вновь загорелся лес

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Общество

Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
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Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
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Общество

Суд дал до 7 лет колонии обвиняемым по делу петербургской «Сети»

РБК 05:07
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Общество

В России за сутки выявлено 7600 новых случаев коронавируса

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
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Шоу-бизнес

Прилучный показал свой выходной с детьми после развода с Муцениеце

Актер Павел Прилучный показал, как провел свой выходной в компании детей от брака с Агатой Муцениеце, с которой недавно оформил развод.
iReactor вчера в 13:58
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Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении

Газета.Ru 01:30
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Политика

Путин прокомментировал заявления Зеленского о Второй мировой войне

По словам Путина, заявления украинского коллеги о Второй мировой войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RuNews24.ru вчера в 19:30
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
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Общество

ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
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Microsoft внезапно обновила Windows 7

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