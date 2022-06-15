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«Газпром» за 5,5 месяцев снизил экспорт в дальнее зарубежье до 65,6 миллиардов кубов

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за первые 5,5 месяцев 2022 года сократился на 28,9% — до 65,6 миллиарда кубометров газа, заявила компания.
ПРАЙМ
"Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.
Finam.Ru
Сама добыча также снизилась
 на 6,4%, до уровня в 226 млрд кубометров газа, хотя поставки на внутренний рынок находятся на прошлогоднем уровне, а экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири» растет.
News.ru
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 13 июня запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 26,2 млрд куб. м газа.
Finam.Ru

Подробнее о событии

«Газпром» сообщил о сокращении добычи и экспорта газа
Коммерсантъ13:18
Газпром за 5,5 месяцев 2022 г. снизил экспорт в страны дальнего зарубежья почти на 29%
Neftegaz.ru08:59
Экспорт газа «Газпромом» в страны дальнего зарубежья с начала года обрушился на 28,9%
T2407:49
Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье за период до 15 июня снизились почти на 29%
Lenta.ru08:14
Газпром сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 28.9%
АК&М07:54
«Газпром» с начала года снизил добычу газа на 6,4%
ТАСС08:40
«Газпром» за 5,5 месяцев снизил экспорт в дальнее зарубежье до 65,6 миллиардов кубов
ПРАЙМ07:50

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