В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Сербию (на 123,9%), Польшу (на 12%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%), Финляндию (на 22,7%).
После распада у Си-эль были огромные перспективы для сольной карьеры, в том числе она обрела известность в США, но из-за расхожести видения и несогласованности действий ее национального и международного агентств все застопорилось.
США и Украина выступают против строительства газопровода «Северный поток-2», считая его угрозой для европейской энергетической безопасности, говорится в заявлении, принятом в ходе переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.