Будьте в Плюсе

«Газпром» за 8 месяцев нарастил добычу на 18%

Экспорт в страны дальнего зарубежья увеличен до 131,3 млрд куб. м. "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (133,3 млрд куб. м за тот же период 2018 года).
Финмаркет
В январе-августе 2021 года Газпром добыл 337,2 млрд куб. м газа.
Агентство нефтегазовой информации
В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Сербию (на 123,9%), Польшу (на 12%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%), Финляндию (на 22,7%).
Агентство нефтегазовой информации
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" продолжают увеличиваться.
Агентство нефтегазовой информации

Подробнее о событии

В январе-августе «Газпром» добыл 337,2 млрд куб. м газа
Деловое.ТВвчера в 09:42
Газпром в январе-августе увеличил добычу газа на 17.9%
АК&Мвчера в 09:38
Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья приближается к рекорду в 133,3 млрд куб. м
Banki Loansвчера в 08:52
«Энергобезопасность» под угрозой. Россия увеличила поставки газа в девять европейских стран
Царьградвчера в 11:26
«Газпром» за восемь месяцев увеличил добычу газа на 17,9%
ТАССвчера в 08:28
«Газпром» за 8 месяцев нарастил добычу на 18%
Finam.Ruвчера в 07:37
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в январе-августе увеличился до 131,3 миллиарда кубометров
ПРАЙМвчера в 07:34

Интересное

Певец Прохор Шаляпин рассказал о тяжелом состоянии его жены, находящейся на аппарате ИВЛ

Российский певец Прохор Шаляпин рассказал Teleprogramma.pro о самочувствии своей новой жены, 42-летней миллионерши Татьяны Клаудии Девис, которая попала в больницу сразу после их свадьбы в Лас-Вегасе.
Lenta.ru18:52

Королева кей-попа Си-эль под одной крышей с Дуа Липой, Бейонсе и Адель, или контракт с Satellite414

После распада у Си-эль были огромные перспективы для сольной карьеры, в том числе она обрела известность в США, но из-за расхожести видения и несогласованности действий ее национального и международного агентств все застопорилось.
РУ-Концерт Новостивчера в 14:26

США и Украина назвали «Северный поток-2» угрозой энергобезопасности Европы

США и Украина выступают против строительства газопровода «Северный поток-2», считая его угрозой для европейской энергетической безопасности, говорится в заявлении, принятом в ходе переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ18:25