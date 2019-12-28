Энергетика
Lenta.ru«Газпром» заберет у целой российской области газопроводы за долги
«Газпром» заберет у Брянской области сеть муниципальных газопроводов в счет долгов за потребленный газ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, передает «Интерфакс».
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«Газпром» заберет у Брянской области в счет долгов за газ сеть газопроводов
Актуальные Новостивчера в 11:55
«Газпром» заберет у Брянской области газопроводы в счет крупного долга за топливо
Общая газета.RUвчера в 11:24
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:24, Ашберн
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