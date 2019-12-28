«Газпром» заберет у Брянской области сеть муниципальных газопроводов в счет долгов за потребленный газ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, передает «Интерфакс».

«Газпром» заберет у целой российской области газопроводы за долги

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