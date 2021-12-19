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«Газпром» забронировал 4,3% мощностей транзита газа через Польшу на 20 декабря

"Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 млн куб. м. в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м. в сутки через станцию "Сохрановка".
ТАСС
Спрос на газ в Европе страдает от заоблачных цен: контракт с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах стоит $1583 за тысячу кубометров.
OilCapital.ru
Тем не менее, на границе Украины со Словакией, по итогам аукциона, выкуплена часть предложения — 13,2 миллиона кубометров в сутки из доступных 70,4 миллионов.
РИА Новости
"Газпром" уже на протяжении четырех месяцев не бронирует дополнительные мощности по транзиту газа через Украину, а также не бронировал доптранзит газа через Украину и Польшу в I-III кварталах 2022 года.
ТАСС

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