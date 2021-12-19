"Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 млн куб. м. в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м. в сутки через станцию "Сохрановка".
"Газпром" уже на протяжении четырех месяцев не бронирует дополнительные мощности по транзиту газа через Украину, а также не бронировал доптранзит газа через Украину и Польшу в I-III кварталах 2022 года.
Комиссия по расследованию несчастного случая под председательством Главного госинспектора труда в Москве признала актера виновным в инциденте, сообщил ТАСС адвокат Андрей Алёшкин, представляющий интересы семьи погибшего.