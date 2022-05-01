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«Газпром» за четыре месяца снизил добычу газа на 2,5%

"Газпром" за первые четыре месяца 2022 года добыл 175,4 миллиарда кубометров газа — на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.
ПРАЙМ
Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,7% (на 4,4 млрд куб. м), в частности, в связи с теплой погодой в феврале.
Finam.Ru
«Газпром» «продолжает поставлять газ согласно подтверждённым заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами».
Секрет фирмы
Для выхода на уровень 90% заполненности хранилищ, продекларированный Евросоюзом как целевой, компаниям предстоит закачать еще около 56 млрд кубометров газа, указали в «Газпроме».
Expert.ru

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