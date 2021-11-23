Будьте в Плюсе

Рост добычи «Газпрома» покроет более трети прироста потребления газа в мире

"Газпром" с января по сентябрь обеспечил более половины от общего объема импорта газа в Европу, сообщила компания в Telegram-канале.
РИА Новости
Европейские страны, уточняет компания, увеличили импорт на 18 миллиардов кубометров (7,5%) по сравнению с тем же периодом 2020 года на фоне роста спроса и снижения собственной добычи природного газа.
РИА Новости
По предварительным данным, потребление газа в мире в 2021 году вырастет на 150 млрд куб. м и составит 4,2 трлн куб. м. Наибольший рост спроса пришелся на основные для "Газпрома" рынки сбыта - в России, Китае и Европе.
ТАСС
Позднее Миллер также заявил, что в этом году «Газпром» перевыполнит план закачки газа в европейские подземные хранилища через территорию Украины.
РБК

Подробнее о событии

«Газпром» обеспечил свыше 50% рынка ЕС и прироста мировой добычи
Smotrim.ruвчера в 11:55
Увеличение добычи «Газпрома» в 2021 году покроет львиную долю роста потребления газа на традиционных рынках
T24вчера в 10:25
«Газпром» за девять месяцев обеспечил более 53% европейского импорта газа
RT на русскомвчера в 11:07
«Газпром»: компания обеспечила более половины мирового прироста добычи газа за девять месяцев
ПРАЙМвчера в 10:53
В января-сентябре более половины прироста добычи газа в мире было обеспечено «Газпромом»
Деловое.ТВвчера в 09:33
Рост добычи «Газпрома» покроет более трети прироста потребления газа в мире
ТАССвчера в 10:28
«Газпром»: на долю компании пришелся 51% мирового роста добычи газа
Lenta.ruвчера в 11:09

Интересное

ГИБДД в России начала отказывать в регистрации автомобилей с дилерскими допами в 2021 году

Фирменные дилерские «допы», от которых в нынешних реалиях бывает невозможно отказаться (иначе не продадут машину – прим.), все чаще становятся причиной для отказа в регистрации автомобилей в ГИБДД.
Автоновости дня22 ноября в 04:50

В Ленобласти возбудили дело из-за оперировавшей саму себя блокадницы

«По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области была инициирована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — отметили в СК.
Известия20:17

Подозреваемому в наезде на людей в США предъявили обвинения в умышленном убийстве

Прокуратура в США предъявила во вторник обвинения в умышленном убийстве по пяти пунктам Даррелу Бруксу, который 21 ноября врезался на автомобиле в толпу участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин).
ТАСС18:10