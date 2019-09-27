Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» задумал превратить газ в алмаз

В конечном итоге в «Газпроме» планируют получить не только синтетические алмазы, но и синтез-газ, водород, структурированный углерод и твердые синтетические и теплоизоляционные материалы, а также наполнители для стройматериалов, уточняет РИА Новости.
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с чего всё началось
«Газпромнефть НТЦ» (научно-техническое подразделение «Газпром нефти») объявило
 конкурс на проведение научно-технических исследований процесса «превращения газа в твердый продукт».
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«Газпром» хочет превращать газ в алмазы

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Lenta.ru13:26

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ТАСС13:29

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