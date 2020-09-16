Газпром закачает 9 млрд куб. м газа в подземные хранилища в Европе
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Газпром закачает 9 млрд куб. м газа в подземные хранилища в Европе. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма размещена на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что подготовка к предстоящему осенне‑зимнему периоду идёт строго по плану, сообщается на сайте
Кремля.
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