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Газпром закачает 9 млрд куб. м газа в подземные хранилища в Европе

Газпром закачает 9 млрд куб. м газа в подземные хранилища в Европе. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма размещена на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что подготовка к предстоящему осенне‑зимнему периоду идёт строго по плану, сообщается на сайте
 Кремля.
Аргументы и Фактывчера в 08:53
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Миллер рассказал о почти рекордном экспорте газа в дальнее зарубежье

РЕН ТВвчера в 09:45
ИА Красная Весна

«Газпром» выполнит все обязательства по поставкам газа зимой — Миллер

ИА Красная Веснавчера в 07:37
REGNUM

Глава Газпрома рассказал о поставках газа в дальнее зарубежье

REGNUMвчера в 08:12
Московский Комсомолец

«Газпром» спрогнозировал рост экспорта до рекордных показателей

Московский Комсомолецвчера в 07:31
ТАСС

«Газпром» в 2020 году намерен достичь топ-5 показателей по экспорту газа

ТАССвчера в 07:24
Life.ru

Глава «Газпрома» заявил о решении резко увеличить расходы на газификацию регионов

Life.ruвчера в 07:36
Царьград

Газа хватит не только на Россию: Миллер отчитался Путину о подготовке к зиме

Царьградвчера в 07:10

РФ направила в ЕС вопросы об обвинении по ситуации с Навальным

Постпредство задается вопросом «есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей «отравить» Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением, а после сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где яд «Новичок» могут идентифицировать».
РФ направила в ЕС вопросы об обвинении по ситуации с Навальным
Новые Известиявчера в 02:14
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За прошедшие 24 часа в Алтайском крае еще у 65 человек подтвержден диагноз «коронавирус», вылечились — 82 пациента, зарегистрировано 7 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти трех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 01:44
1K

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Лукашенко предложил России провести новые совместные учения

В ходе встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона приветствует проходящие под Брестом совместные военные учения "Славянское братство".
Московский Комсомолецвчера в 08:49
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 07:24
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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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