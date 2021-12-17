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«Газпром» заказал мощности для транзита газа по газопроводу Ямал — Европа

Российская компания «Газпром» заказала мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на 14% меньше обычного объёма, следует из данных аукциона площадки GSA Platform.
RT на русском
Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
РИА Новости
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал-Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
РИА Новости
Газопровод протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

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