RT на русском«Газпром» заказал мощности для транзита газа по газопроводу Ямал — ЕвропаРоссийская компания «Газпром» заказала мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на 14% меньше обычного объёма, следует из данных аукциона площадки GSA Platform.RT на русскомГазопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.РИА НовостиДолгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал-Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.РИА НовостиГазопровод протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.ПРАЙМЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомЦарьградLife.ruРамблерИА Красная ВеснаРЕН ТВiReactorЯмал-МедиаРоссийская газетаЭкономика сегодняНародные новостиТелеканал 360°Общественная служба новостейФАНПодробнее о событии«Газпром» заказал мощность для транзита газа по «Ямал-Европе» через Польшу в пятницуПРАЙМ00:31«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на пятницуРИА Новостивчера в 11:34Самое цитируемое«Газпром» заказал мощности для транзита газа по газопроводу Ямал — ЕвропаRT на русском00:40Поставки газа из РФ через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» в четверг стабильныFinam.Ruвчера в 03:19«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа» через ПольшуВедомостивчера в 13:34Газпром не стал бронировать мощности газопровода через ПольшуИА Красная Веснавчера в 12:08«Газпром» со второй попытки заказал прокачку по «Ямалу-Европе» на пятницуИнтерфакс21:31Показать ещёОценить454Поделиться