RT на русском«Газпром» заказал мощности для транзита газа по газопроводу Ямал — ЕвропаРоссийская компания «Газпром» заказала мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на 14% меньше обычного объёма, следует из данных аукциона площадки GSA Platform.RT на русскомВ ходе аукциона на 18 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали.РИА НовостиГазопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.РИА НовостиКак сообщалось ранее, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности украинской ГТС на декабрь.Российская газетаЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомЦарьградLife.ruИА Красная ВеснаРоссийская газетаРамблерРЕН ТВFBM.ruЯмал-МедиаiReactorКомсомольская правдаНародные новостиЭкономика сегодняТелеканал 360°OilCapital.ruОбщественная служба новостейФАНПодробнее о событии«Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа через ПольшуВедомостивчера в 12:44«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на пятницуРИА Новости16 декабря в 11:34Самое цитируемое«Газпром» не забронировал мощности трубопровода «Ямал – Европа» через Польшу на 18 декабряРадио Sputnikвчера в 12:15Поставки газа из РФ через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» в пятницу утром снизилисьFinam.Ruвчера в 04:47«Газпром» снова не забронировал транзит через Польшу на следующий деньИнтерфаксвчера в 11:34«Газпром» заказал мощность для транзита газа по «Ямал-Европе» через Польшу в пятницуПРАЙМвчера в 00:31«Газпром» заказал мощности для транзита газа по газопроводу Ямал — ЕвропаRT на русскомвчера в 00:40Показать ещёОценить575Поделиться