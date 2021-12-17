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«Газпром» заказал мощности для транзита газа по газопроводу Ямал — Европа

Российская компания «Газпром» заказала мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на 14% меньше обычного объёма, следует из данных аукциона площадки GSA Platform.
RT на русском
В ходе аукциона на 18 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали.
РИА Новости
Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
РИА Новости
Как сообщалось ранее, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности украинской ГТС на декабрь.
Российская газета

Подробнее о событии

«Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу
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