"Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 млн куб. м. в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м. в сутки через станцию "Сохрановка".
Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект, предполагающий введение на ежемесячной основе выплаты в размере 10 тыс. на каждого члена семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети, следует из документа, опубликованного на сайте думской электронной базы.