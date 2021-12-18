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«Газпром» заказал на воскресенье менее 5% мощности газопровода «Ямал-Европа»

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"Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 млн куб. м. в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м. в сутки через станцию "Сохрановка".
ТАСС
Тем не менее, на границе Украины со Словакией, по итогам аукциона, выкуплена часть предложения — 13,2 миллиона кубометров в сутки из доступных 70,4 миллионов.
РИА Новости
Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.
ТАСС
Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м. газа в 2020 году и 40 млрд куб. м. ежегодно с 2021 по 2024 год.
ТАСС

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