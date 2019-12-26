Разрешение на экспорт газа по трубе могут получить независимые производители. Об этом сообщается в Энергетической стратегии России до 2035 года, которая опубликована на сайте Минэнерго. Таким образом, российская компания «Газпром» может лишиться монополии.

Политика Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.

Политика Пушков оценил идею США о вводе миротворцев ООН в Донбасс Промежуточным шагом для урегулирования конфликта в Донбассе может стать введение миротворцев ООН, которое в итоге должно привести к установлению полного контроля Киева над территориями региона.

Общество Батурину объявили в розыск по делу о клевете Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.

Армия и оружие WikiLeaks опубликовал новые документы по «химатаке» в Думе Сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретных документов, выложил новую партию материалов, которые ставят под сомнение правдивость расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке, якобы совершенной в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.

Шоу-бизнес Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.

Авто Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.

Технологии В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения» В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.