Российскую компанию «Газпром» захотели лишить монополии — допуск к экспорту газа по трубе могут получить независимые производители. Это следует из Энергетической стратегии России до 2035 года, опубликованной на сайте Минэнерго страны.

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Религия РПЦ изменила правила крещения детей Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.

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Происшествия В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

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